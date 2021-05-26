وزير السياحة اليونانى: سنوقّع برنامجاً مشتركاً مع المملكة خلال الساعات المقبلة " فيديو "

أثينا (صدى):
قال وزير السياحة اليونانى هارى ثيوخارى، إن بلاده ستوقّع برنامجاً مشتركاً مع وزارة السياحة السعودية خلال الساعات المقبلة، وجاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر التعافي السياحي بالرياض.
وأوضح هاري ثيوخارى، في مقابلة له مع قناة "العربية"، أن اليونان تفتح أبوابها دائماً لأصدقائها في المملكة خصوصاً في القطاع السياحي، حيث ستبدأ الرحلات بالإقلاع إلى اليونان، مجدداً دعوته للسياح السعوديين بالقدوم إلى بلاده.
ولفت إلى أن السلطات الصحية في بلده مسيطرة تماماً على الجائحة، فهناك تقدم ملحوظ وانخفاض في أعداد الإصابات يتراوح ما بين 10- 15% أسبوعياً، حيث وعدت اليونان بتلقيح جميع مواطنيها خلال الفترة القادمة.
وتابع أن اختيار الرياض مقراً إقليمياً لمنظمة السياحة العالمية سيزيد من قيادتها للمنطقة، كما يبرز دور المنظمة في فتح باب النقاش بين الدول لاتخاذ التدابير اللازمة للسفر والسياحة.