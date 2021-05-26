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بالفيديو .. " السياحة " توضح عدد الوظائف التي وفرتها في العام الحالي

منذ 20 دقيقة
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بالفيديو .. " السياحة " توضح عدد الوظائف التي وفرتها في العام الحالي

الرياض (صدى):
قالت نائبة وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار، هيفاء آل سعود، أن الوزارة وفرت 35 ألف وظيفة سياحية خلال جائحة كورونا.

وأضافت، خلال مشاركتها في قمة تعافي القطاع السياحي العالمي التي عقدت اليوم في الرياض، بأن واحدًا من كل 4 وظائف هي في الواقع متعلقة بالسياحة، مشيرة إلى أن مع ظهور الجائحة اتجهت الأنظار نحو السياحة لإعادة خلق الإستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أن المستقبل هو السياحة لأن هذه المهن توفر فرص عادلة للجميع ليس فقط في المجتمعات الحضرية بل في المدن المحلية والقرى الصغيرة، منوهة بأن الوزارة نجحت في إضافة وشغل 35 ألف وظيفة خلال الربع الأول من العام الحالي.

السياحة
كورونا
وزارة السياحة للاستراتيجية والاستثمار
هيفاء آل سعود

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11393
منذ 5 دقائق
تبغوا طباخ معه دكتوراه كوزي سليق عربي طايفي زربان كابلي حمص مديني بخاري كابلي مندي مشوي مقلي كله فنان عال العال . حتى ٧ ذبائح

Iam really good for this
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11393
منذ 3 دقائق
رجعنا لتنغبص المحرر . شوف أحد غيري . مارس عليه طبقيتك

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مطر الاسود عدد التعليقات : 3819 منذ أسبوع لا بشركم الله بالخير يبدو ان النسخة الاولى لم تحقق الهدف المنشود
د محمد ماجد بخش
لأن طاش ما طاش سبق وسائل كيف الصحة حلقة سقسقلو عفوا "سأسألو"
د محمد ماجد بخش
تبسي للرجال وتبسي للحريم حسبي الله عليهم
د محمد ماجد بخش
كواكب لا يكون اسمها على مسمى
د محمد ماجد بخش
رجعنا لتنغبص المحرر . شوف أحد غيري . مارس عليه طبقيتك

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