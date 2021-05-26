مدرب الفيصلي: مواجهة التعاون صعبة لكن متفائل بالفوز

طلال الغامدي (صدى):
علق مدرب الفيصلي، البرازيلي بريكليس شاموسكا، على المباراة التي سيخوضها فريقه يوم غد، الخميس، أمام نادي التعاون في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.
وذكر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن مباراة يوم غد ستكون صعبة خاصة وأن التعاون حاليًا في أحسن حالاته إلا أنه متفائل ويثق في لاعبيه.
وأضاف أن الوصول إلى نهائي البطولة كان حلم وتمكن من تحقيقه، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه اللاعبين في المباريات السابقة.
ومن جهته، قال حارس الفيصلي، أحمد الكسار، إنه استعدوا لكل الظروف التي تشهدها المباراة، مؤكدًا أنهم يثقون في الفوز بالبطولة.