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مدرب الفيصلي: مواجهة التعاون صعبة لكن متفائل بالفوز

منذ 59 دقيقة
1614
مدرب الفيصلي: مواجهة التعاون صعبة لكن متفائل بالفوز

طلال الغامدي (صدى):
علق مدرب الفيصلي، البرازيلي بريكليس شاموسكا، على المباراة التي سيخوضها فريقه يوم غد، الخميس، أمام نادي التعاون في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.

وذكر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن مباراة يوم غد ستكون صعبة خاصة وأن التعاون حاليًا في أحسن حالاته إلا أنه متفائل ويثق في لاعبيه.

وأضاف أن الوصول إلى نهائي البطولة كان حلم وتمكن من تحقيقه، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه اللاعبين في المباريات السابقة.

ومن جهته، قال حارس الفيصلي، أحمد الكسار، إنه استعدوا لكل الظروف التي تشهدها المباراة، مؤكدًا أنهم يثقون في الفوز بالبطولة.

الفيصلي
نادي الفيصلي
بريكليس شاموسكا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11386
منذ 7 دقائق
تمهيد لفوز السكري ويستاهل

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مطر الاسود عدد التعليقات : 3819 منذ أسبوع لا بشركم الله بالخير يبدو ان النسخة الاولى لم تحقق الهدف المنشود
د محمد ماجد بخش
لأن طاش ما طاش سبق وسائل كيف الصحة حلقة سقسقلو عفوا "سأسألو"
د محمد ماجد بخش
تبسي للرجال وتبسي للحريم حسبي الله عليهم
د محمد ماجد بخش
كواكب لا يكون اسمها على مسمى
د محمد ماجد بخش
رجعنا لتنغبص المحرر . شوف أحد غيري . مارس عليه طبقيتك

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