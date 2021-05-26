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مواجهة قوية بين التعاون والفيصلي في نهائي كأس الملك 

منذ ساعة
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مواجهة قوية بين التعاون والفيصلي في نهائي كأس الملك 

نواف السالم (صدى):
تترقب الجماهير مباراة التعاون أمام الفيصلي في نهائي كأس الملك والتي ستقام على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وثبّت التعاون والفيصلي أقدامهما في النهائي بكل جدارة واستحقاق بعد الأداء المميز في المسابقة، حيث يتطلع التعاون لتتويج أدائه المميز الذي ظهر به هذا الموسم بقيادة مدربه البريطاني نيستور آل مايسترو وتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وبدأ التعاون موسمه بمشاركة مميزة في دوري أبطال آسيا بقيادة مدربه السابق الفرنسي باتريس كارتيرون حيث وصل للدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.

وأكمل التعاون توهجه بمسابقة الدوري عندما قدّم أداءً لافتاً بقيادة مدربه كارتيرون الذي انتهت علاقته مع فريقه بشكل ودي، وأكمل البريطاني نيستور المهمة بنجاح منذ توليه تدريب الفريق في منتصف مارس الماضي.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لتحقيق بطولته الأولى في تاريخه والتي ستدخله قائمة أبطال المسابقة التي لم يسبق أن حققها، ولذلك قدّم الفيصلي موسماً غير جيّد على عكس ما قدمه في المواسم السابقة، إذ إن الفريق كان يبحث عن الأمان في الدوري.

التعاون
الفيصلي
كأس الملك

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مطر الاسود عدد التعليقات : 3819 منذ أسبوع لا بشركم الله بالخير يبدو ان النسخة الاولى لم تحقق الهدف المنشود
د محمد ماجد بخش
لأن طاش ما طاش سبق وسائل كيف الصحة حلقة سقسقلو عفوا "سأسألو"
د محمد ماجد بخش
تبسي للرجال وتبسي للحريم حسبي الله عليهم
د محمد ماجد بخش
كواكب لا يكون اسمها على مسمى
د محمد ماجد بخش
رجعنا لتنغبص المحرر . شوف أحد غيري . مارس عليه طبقيتك

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