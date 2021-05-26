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المقبل: درسنا عددا من التجارب العالمية قبل اتخاذ قرار الثلاثة فصول دراسية

منذ 47 دقيقة
1765
المقبل: درسنا عددا من التجارب العالمية قبل اتخاذ قرار الثلاثة فصول دراسية

الرياض (صدى):
قال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام محمد المقبل:"درسنا عددا من التجارب العالمية قبل اتخاذ قرار الثلاثة فصول دراسية".

وأوضح محمد المقبل خلال مداخلة هاتفية بقناة العربية، أن الهدف هوتطوير الخطط الدراسية والمناهج والأوزان النسبية للمواد وكيفية توزيعها خلال العام الدراسي.

وتابع:"يساعد في توفير مساحة لراحة الطلاب بدلا من وضعهم في فصل دراسي لمدة أربع شهور"، كما كشف عن أبرز المناهج الجديدة التي ستدرج في التعليم العام.

وقال:"اللغة الإنجليزية ستدرس من الصف الأول الابتدائي والمهارات التقنية ستكون من الصف الرابع الابتدائي والمهارات الحياتية والأسرية، والتفكير الناقد سيقدم في نهاية المرحلة المتوسطة".

وزارة التعليم
العام الدراسي الجديد
محمد المقبل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128192
منذ 34 دقيقة
ننتظر النتايج والمخرجات ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11363
منذ 12 دقيقة
وفرتم ميزانية الفصل الصيفي . كانت هذه المبلغ سبب ستر

العام القادم تشوف الأساتذة كم ينكسر ظهرها

٥٠٠٠٠ سنويا تفرق مع الكثير و ٧٠٠٠٠ و أقلهم أقلهم ٣٠٠٠٠ ريال

السنة من لم يأخذ التطعيم حرموه من التدريس . لكنها دعوة مستجابة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11363
منذ 8 دقائق
الصورة جميلة ما شاء الله والعودة لحساب سعادتكم كله


قام محمد المقبل بإعادة التغريدة

ما فيه 1 رأي لسعادتكم

جزاكم الله خير إنك سمعتنا صوتك اليوم
abdul
abdul عدد التعليقات : 5420
منذ 6 دقائق
واللغة الصينية ، ايش صار في قصّتها ؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11363
منذ 5 دقائق
الأهم. ندعو الله. اللهم لا تجعلنا من المفصولين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11363
منذ دقيقة
من خلال السنين الماضية كان فيه كاليندر

ال.دول المتقدمة .....


توفير مساحة......


أسبوع واحد ..... كان


فيه صوت كان يصدر ؟؟؟؟؟؟


ما هو !!!!

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
من خلال السنين الماضية كان فيه كاليندر ال.دول المتقدمة ..... توفير مساحة...... أسبوع واحد ..... كان فيه صوت كان يصدر ؟؟؟؟؟؟ ما هو !!!!
abdul
مزحهنّ جدّ ، ولكمهنّ جد .
د محمد ماجد بخش
الأهم. ندعو الله. اللهم لا تجعلنا من المفصولين
abdul
واللغة الصينية ، ايش صار في قصّتها ؟
د محمد ماجد بخش
العالم ما بعد أنصف البعير

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