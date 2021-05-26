البحرين تمنع المناسبات وتغلق الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا 

المنامة (صدى):
قررت مملكة البحرين اليوم، اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من ضمنها إغلاق كامل الأنشطة التجارية "غير الأساسية"، ومنع المناسبات الخاصة.
وكشفت وكالة أنباء البحرين، أنه بناء على ما قدمه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءًا من الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس 27 مايو 2021، إلى الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس 10 يونيو 2021.
ولفتت إلى أن القرار تضمن غلق كل الأنشطة التجارية (غير الأساسية)، ومنع الأنشطة الرياضية، وغلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والعمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%، ومنع المناسبات الخاصة، مع استمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة.