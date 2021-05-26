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البحرين تمنع المناسبات وتغلق الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا 

منذ 59 دقيقة
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البحرين تمنع المناسبات وتغلق الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا 

المنامة (صدى):
قررت مملكة البحرين اليوم، اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من ضمنها إغلاق كامل الأنشطة التجارية "غير الأساسية"، ومنع المناسبات الخاصة.

وكشفت وكالة أنباء البحرين، أنه بناء على ما قدمه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءًا من الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس 27 مايو 2021، إلى الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس 10 يونيو 2021.

ولفتت إلى أن القرار تضمن غلق كل الأنشطة التجارية (غير الأساسية)، ومنع الأنشطة الرياضية، وغلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والعمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%، ومنع المناسبات الخاصة، مع استمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة.

 

البحرين
الأنشطة التجارية
فيروس كورونا
المناسبات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبوووله ام البوله .. راح يخسرونه حتى نعوله ..
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** المصايب لا تأتي فراداً ** ههههههههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
ابو محمد 😎 ✍️
انقذوا البهيمه لابارك الله فيكم ..
د محمد ماجد بخش
تتسائلون لماذا اكتب بهذه الوزارة هنا وزارة صدى الإلكترونية. والجواب : دفاع عن النفس فقد أهنت بعد ال٤٠ كثيرا جدا وحتى الآن ٥٨ عاما...

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