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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 27 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

منذ ساعة
1464
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 27 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 27 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 7 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 109 أيام 1371 مسجداً, وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها سبعة مساجد في كل من منطقتي مكة المكرمة وعسير، وستة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدان في كل من مناطق الشرقية والرياض وجازان، ومسجد في منطقة الباحة.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلينن إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

الشؤون الإسلامية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبوووله ام البوله .. راح يخسرونه حتى نعوله ..
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** المصايب لا تأتي فراداً ** ههههههههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
ابو محمد 😎 ✍️
انقذوا البهيمه لابارك الله فيكم ..
د محمد ماجد بخش
تتسائلون لماذا اكتب بهذه الوزارة هنا وزارة صدى الإلكترونية. والجواب : دفاع عن النفس فقد أهنت بعد ال٤٠ كثيرا جدا وحتى الآن ٥٨ عاما...

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