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رونالدو يثير الشكوك بقرب رحيله من يوفنتوس

منذ ساعة
1643
رونالدو يثير الشكوك بقرب رحيله من يوفنتوس

وكالات (صدى):
أثار اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الكثير من الشكوك والتساؤلات بشأن مستقبله مع ناديه الحالي يوفنتوس، وذلك بعدما نشر رسالة مطولة على حسابه بموقع «إنستغرام».

وكتبت على حسابه في إنستغرام :"«حياة ومهنة أي لاعب كبير مصنوعة من التقلبات. عاماً بعد عام، نواجه فرقاً رائعة، مع لاعبين استثنائيين وأهداف طموحة، لذلك علينا دائماً بذل قصارى جهدنا للحفاظ على مستوياتنا الممتازة».

وأكد :«هذا العام لم نتمكن من الفوز بالدوري الإيطالي، تهانينا لإنتر على اللقب الذي يستحقه. ومع ذلك، يجب أن أقدر كل ما حققناه هذا الموسم في يوفنتوس، على الصعيدين الجماعي والفردي. كأس السوبر الإيطالية وكأس إيطاليا ولقب هداف دوري الدرجة الأولى الإيطالي تغمرونني بالسعادة، ويرجع ذلك أساساً إلى الصعوبة التي يحملونها معهم في بلد ليس من السهل الفوز فيه».

وتابع : «بهذه الإنجازات، وصلت إلى الهدف الذي حددته لنفسي منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى إيطاليا: الفوز بالبطولة والكأس والكأس السوبر، وأيضاً أن أكون أفضل لاعب وأفضل هداف في هذا البلد الكروي الرائع. مع لاعبين رائعين وأندية عملاقة وثقافة كرة القدم خاصة به».

وأضاف :"أنا لا أطارد الأرقام القياسية، بل الأرقام القياسية تطاردني. بالنسبة لأولئك الذين لا يفهمون ما أعنيه بهذا، الأمر بسيط للغاية، كرة القدم هي لعبة جماعية، لكن من خلال المجهود الفردي علينا أن نساعد فرقنا لتحقق أهدافها».

وأعرب رونالدو عن فخره بإحراز ألقاب بطل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وكأس إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والكأس السوبر في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا. ولقب أفضل لاعب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

يوفنتوس
رونالدو
الدوري الإيطالي
إنستغرام

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11318
منذ 9 دقائق
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبوووله ام البوله .. راح يخسرونه حتى نعوله ..
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** المصايب لا تأتي فراداً ** ههههههههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
ابو محمد 😎 ✍️
انقذوا البهيمه لابارك الله فيكم ..
د محمد ماجد بخش
تتسائلون لماذا اكتب بهذه الوزارة هنا وزارة صدى الإلكترونية. والجواب : دفاع عن النفس فقد أهنت بعد ال٤٠ كثيرا جدا وحتى الآن ٥٨ عاما...

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