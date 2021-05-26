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‏شاهد.. المناهج التعليمية الجديدة لطلاب التعليم العام

منذ 8 دقائق
1454
‏شاهد.. المناهج التعليمية الجديدة لطلاب التعليم العام

الرياض (صدى):
كشف تقرير مصور عن المناهج التعليمية الجديدة لطلاب التعليم العام في المملكة، والتي كان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن عنها اليوم الأربعاء.

ونشرت قناة "العربية" تقرير يظهر تلك المناهج؛ حيث أعلن وزير التعليم عن  التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام؛ متضمناً تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية.

واعتبر وزير التعليم، تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطوير؛ لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030.

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بالفيديو.. ‏وزير التعليم يعلن التقويم الدراسي الجديد وتطوير الخطط الدراسية والمناهج

وزير التعليم
مناهج

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ومصرقع ..
د محمد ماجد بخش
بعث بالرسالة لصدى وهي في ذمة صدى . فالسكن هو الوطن وهو المحل وهو المصير وأعني الوطن
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم النجسه ..
د محمد ماجد بخش
احتفظوا بالنسخة غير المعدلة أو المعاد تحريرها وصيانة محتواها للأهمية لمن يطلبها من المسؤولين
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العي العظيم .. رحمتك يا رحيم يا رب يا كريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا...

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