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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 23.55 نقطة ليقفل عند مستوى 10471.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وتبوك الزراعية، وسليمان الحبيب، ونسيج، ومشاعر ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عناية، والإنماء طوكيو م، وبروج للتأمين، وتشب، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 6.36%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وتبوك الزراعية، ودار الأركان، وجدوى ريت الحرمين، ومشاعر ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وعناية، والراجحي، والأهلي، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 537.52 نقطة ليقفل عند مستوى 23730.43 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 600 ألف سهم تقاسمتها 1458 صفقة.

مؤشر الأسهم
الأسهم المتداولة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ومصرقع ..
د محمد ماجد بخش
بعث بالرسالة لصدى وهي في ذمة صدى . فالسكن هو الوطن وهو المحل وهو المصير وأعني الوطن
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم النجسه ..
د محمد ماجد بخش
احتفظوا بالنسخة غير المعدلة أو المعاد تحريرها وصيانة محتواها للأهمية لمن يطلبها من المسؤولين
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العي العظيم .. رحمتك يا رحيم يا رب يا كريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا...

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