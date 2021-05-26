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القبض على 6 مقيمين اعتدوا على حراس مبنى وسرقوا «كيابل» بمكة

منذ 36 دقيقة
1576
القبض على 6 مقيمين اعتدوا على حراس مبنى وسرقوا «كيابل» بمكة

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على (6) مقيمين، (5) من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، دخلوا مبنى تحت الإنشاء، واعتدوا على حراس المبنى وكبّلوهم وسرقوا كيابل تُقدّر قيمتها بمبلغ يزيد على (700,000) ريال، وضُبط بحوزتهم على طنّين من الكيابل المسروقة تم استردادها وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الشرطة
منطقة مكة المكرمة
جرائم الاعتداء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128164
منذ 4 دقائق
قصوا اياديهم النجسه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ومصرقع ..
د محمد ماجد بخش
بعث بالرسالة لصدى وهي في ذمة صدى . فالسكن هو الوطن وهو المحل وهو المصير وأعني الوطن
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم النجسه ..
د محمد ماجد بخش
احتفظوا بالنسخة غير المعدلة أو المعاد تحريرها وصيانة محتواها للأهمية لمن يطلبها من المسؤولين
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العي العظيم .. رحمتك يا رحيم يا رب يا كريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا...

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