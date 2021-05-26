اللجنة الدائمة للتوعية تحذر من نشاط "الفوركس" غير المرخص واستثماراتهم الوهمية

الرياض (صدى):
جددت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، التحذير من الأساليب التي تستخدمها هذه الشركات للإيقاع بالضحايا.
ودعت اللجنة ضمن حملاتها التوعوية المستمرة كافة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر من أساليب هذه الشركات والأشخاص غير مرخصين للإيقاع بضحاياهم والترويج عن استثماراتهم الوهمية في الفوركس غير المرخص، والعملات الافتراضية، وأعمال غير مشروعة في المملكة.
وبينت اللجنة أن الجهات والأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال الاحتيالية يستخدمون طرق عديدة للتحايل على العموم، ويقومون بتزويد الضحية بنماذج استثمار مزيفة ويوهمون الضحية بأن الأمر له علاقة بأرباح أو استثمارات أو شراء أسهم للاكتتاب في إحدى الشركات، مطالبة الجميع بعدم التجاوب مع هذه الأنشطة الوهمية وعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية.