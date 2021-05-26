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صورة نادرة للملك سعود من مهرجانات حارات مكة للاحتفال بعودته من حرب اليمن

منذ ساعة
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صورة نادرة للملك سعود من مهرجانات حارات مكة للاحتفال بعودته من حرب اليمن

نايف السالم (صدى):
كشفت صورة نادرة عن الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - حينما كان وليًا للعهد، وذلك أثناء ‏مهرجانات حارات مكة المكرمة  للاحتفال بعودته من حرب اليمن  التي قاد الحملة العسكرية على نجران، وانتهت بتوقيع الملك عبدالعزيز و الإمام يحيا حميدالدين بمعاهدة الطائف في ١٩٣٤.

ونشر حساب الملك سعود، عبر موقع التدوين الصغير "تويتر" الصورة النادرة للملك سعود، فيما ذكر المخرج محمود صباغ، أنه ‏إثر عودة ولي العهد آنذاك الأمير سعود المظفرة من نجران والانتصار في حرب اليمن، ضمت مهرجانات حارات مكة صيف 1934 التي امتدت زينتها ثلاث ليالٍ، ذروة ما وصلت إليه الذهنية المحلية من تنافس في أفانين السمر والأُنس الشعبي والترفيه الجماهيري.

وأوضح أنه ‏مرّ ركب الملك سعود بعموم حارات مكة التي تزينت بأقواس النصر وفوانيس الكهرباء، وفي سرادق حارة القُشاشية سيطرت اجواء السيرك: ارتدى مجموعة من أبناء الحارة أقنعة من رؤس حيوانات مختلفة وطيور متنوعة كانوا يرقصون في طريقة ساخرة والكثير من صور الاحتفالات المبهجة.

 

الملك سعود
حرب اليمن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11311
منذ 46 دقيقة
ليست إيران وحدها في اليمن اليوم واقصد حتى أمريكا في الساحة

من خلال فكرة " المهدي المنتظر الأمريكي "

الكلام صعب

لكن الشرح مفيد ..

دعواتكم أقدر اوصل فكرة أمريكا كما قرأتها سياسيا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11311
منذ 40 دقيقة
أستأذن صحيفة صدى في وضع نص باللغة الإنجليزية لأمريكي من أصل عربي عاش وترعرع في أمريكا وكان ضيف جامعة المؤسس استقبلوه كاستاذ زائر في قسم الفلك أيام رئاسة أ . د حسن باصرة للقسم قبل د حسن عسيري وقد رأيت الأستاذ في مقهي كلية الحاسبات وكانت المفاجأة بأنه طالب ثانوية عامة ضحك على الجامعة واكتشفت من خلال حواري معه أن الجامعة صدقت انه استاذ ومنحته صفة الزائر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11311
منذ 37 دقيقة
آمل رفع الموضوع الآن للصدارة للأهمية القصوى . حتى تتمكن وزارة الخارجية من متابعة التداعيات والتفاعلات العلمية في السياسة الدولية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11311
منذ 35 دقيقة
في انتظار وصول جهابذة المترجمين من وزارة الخارجية وإبراز الموضوع لاستكمال جوانبه يا صحيفة صدى العلمية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11311
منذ 30 دقيقة
⚠️⚠️Attention⚠️⚠️
⚜️⚜️Spread the word⚜️⚜️

📣📣📣Good News📣📣📣

Good things happening behind the



باقي : عرض المحتوى لأخذ الرأي الأمريكي الجدلي منه


⚠️⚠️Attention⚠️⚠️
⚜️⚜️Spread the word⚜️⚜️

📣📣📣Good News📣📣📣
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11311
منذ 19 دقيقة
هنري كيسنجر يحذر من صراع خطير للغاية.. وينبه لقوة الصين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11311
منذ 14 دقيقة
ولولا انقطاع رسائل هذا الأستاذ الأمريكي الذي يحمل الثانوية العامة ثم عودة هذه الرسالة وذكر فيها KSA لما اهتميت له
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11311
منذ 6 دقائق
احتفظوا بالنسخة غير المعدلة أو المعاد تحريرها وصيانة محتواها للأهمية لمن يطلبها من المسؤولين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11311
منذ 4 دقائق
بعث بالرسالة لصدى وهي في ذمة صدى . فالسكن هو الوطن وهو المحل وهو المصير وأعني الوطن

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ومصرقع ..
د محمد ماجد بخش
بعث بالرسالة لصدى وهي في ذمة صدى . فالسكن هو الوطن وهو المحل وهو المصير وأعني الوطن
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم النجسه ..
د محمد ماجد بخش
احتفظوا بالنسخة غير المعدلة أو المعاد تحريرها وصيانة محتواها للأهمية لمن يطلبها من المسؤولين
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العي العظيم .. رحمتك يا رحيم يا رب يا كريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا...

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