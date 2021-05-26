صورة نادرة للملك سعود من مهرجانات حارات مكة للاحتفال بعودته من حرب اليمن

نايف السالم (صدى):
كشفت صورة نادرة عن الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - حينما كان وليًا للعهد، وذلك أثناء مهرجانات حارات مكة المكرمة للاحتفال بعودته من حرب اليمن التي قاد الحملة العسكرية على نجران، وانتهت بتوقيع الملك عبدالعزيز و الإمام يحيا حميدالدين بمعاهدة الطائف في ١٩٣٤.
ونشر حساب الملك سعود، عبر موقع التدوين الصغير "تويتر" الصورة النادرة للملك سعود، فيما ذكر المخرج محمود صباغ، أنه إثر عودة ولي العهد آنذاك الأمير سعود المظفرة من نجران والانتصار في حرب اليمن، ضمت مهرجانات حارات مكة صيف 1934 التي امتدت زينتها ثلاث ليالٍ، ذروة ما وصلت إليه الذهنية المحلية من تنافس في أفانين السمر والأُنس الشعبي والترفيه الجماهيري.
وأوضح أنه مرّ ركب الملك سعود بعموم حارات مكة التي تزينت بأقواس النصر وفوانيس الكهرباء، وفي سرادق حارة القُشاشية سيطرت اجواء السيرك: ارتدى مجموعة من أبناء الحارة أقنعة من رؤس حيوانات مختلفة وطيور متنوعة كانوا يرقصون في طريقة ساخرة والكثير من صور الاحتفالات المبهجة.