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موعد طرح الهلال لتذاكر مواجهة التتويج بلقب الدوري أمام الفيصلي

منذ ساعة
1941
موعد طرح الهلال لتذاكر مواجهة التتويج بلقب الدوري أمام الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، عن موعد طرح نادي الهلال لتذاكر مواجهة التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيصلي.

وأوضحت التقارير، أن الهلال سيطرح التذاكر يوم الجمعة المقبل؛ حيث سيتم بيع حوالي 17 ألف تذكرة وهي المتاحة وفق البروتوكول للتباعد، وستبدأ الأسعار من 50 ريال للدرجة الموحدة.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت، اليوم الأربعاء، نقل مواجهة الهلال أمام الفيصلي من استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد المقبل 30 / 5 / 2021 م، عند الساعة 9:00 مساءً، ضمن مواجهات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021.

 

 

الهلال
الفيصلي
دوري المحترفين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11287
منذ دقيقتين
٦ / ٢

؟؟؟!!!

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ومصرقع ..
د محمد ماجد بخش
بعث بالرسالة لصدى وهي في ذمة صدى . فالسكن هو الوطن وهو المحل وهو المصير وأعني الوطن
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم النجسه ..
د محمد ماجد بخش
احتفظوا بالنسخة غير المعدلة أو المعاد تحريرها وصيانة محتواها للأهمية لمن يطلبها من المسؤولين
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العي العظيم .. رحمتك يا رحيم يا رب يا كريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا...

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