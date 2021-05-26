موعد طرح الهلال لتذاكر مواجهة التتويج بلقب الدوري أمام الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، عن موعد طرح نادي الهلال لتذاكر مواجهة التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيصلي.
وأوضحت التقارير، أن الهلال سيطرح التذاكر يوم الجمعة المقبل؛ حيث سيتم بيع حوالي 17 ألف تذكرة وهي المتاحة وفق البروتوكول للتباعد، وستبدأ الأسعار من 50 ريال للدرجة الموحدة.
وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت، اليوم الأربعاء، نقل مواجهة الهلال أمام الفيصلي من استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد المقبل 30 / 5 / 2021 م، عند الساعة 9:00 مساءً، ضمن مواجهات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021.