بالفيديو.. مدرب النصر يعلق على اشتباكات الشرائع: " أمر طبيعي "

نواف السالم (صدى):
علق البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني لفريق النصر، على الاشتباكات التي سيطرت على المشهد عقب نهاية مباراة النصر أمام مضيفه الوحدة.
وقال ماون مينيز عبر برنامج "الديوانية" على القنوات الرياضية إن ما جرى يعد أمرًا طبيعيًا في عالم كرة القدم في ظل أجواء التوتر التي غلفت اللقاء.
وأضاف : الضغط داخل الملعب انتقل بطبيعة الحال إلى خارج الخطوط، وهو ما أدى إلى توتر الأجواء، والسخونة التي كانت حاضرة في دكة البدلاء هنا وهناك، ما أدي إلى وقع بعض المناوشات، وغيرها من الأحداث التي شهدها الجميع.
وتابع : ما جرى يبقى أمرًا عاديًا في المستطيل الأخضر، ولكن ما حدث في المباراة يبقى في الملعب فقط، ولا ينتقل إلى خارج الميدان.
ويذكر أن موقعة الشرائع شهدت أحداثًا مؤسفة عقب صافرة الحكم مباشرة، حيث اشتبك عناصر الفريقين وسيطرت حالة من الهرج داخل الممر المؤدي إلى غرف الملابس، فيما أشهر حكم اللقاء العديد من البطاقات الملونة للسيطرة على احتجاجات الطرفين.