نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مدرب النصر يعلق على اشتباكات الشرائع: " أمر طبيعي "

منذ ساعة
1998
بالفيديو.. مدرب النصر يعلق على اشتباكات الشرائع: " أمر طبيعي "

نواف السالم (صدى):
علق البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني لفريق النصر، على الاشتباكات التي سيطرت على المشهد عقب نهاية مباراة النصر أمام مضيفه الوحدة.

وقال ماون مينيز عبر برنامج "الديوانية" على القنوات الرياضية إن ما جرى يعد أمرًا طبيعيًا في عالم كرة القدم في ظل أجواء التوتر التي غلفت اللقاء.

وأضاف : الضغط داخل الملعب انتقل بطبيعة الحال إلى خارج الخطوط، وهو ما أدى إلى توتر الأجواء، والسخونة التي كانت حاضرة في دكة البدلاء هنا وهناك، ما أدي إلى وقع بعض المناوشات، وغيرها من الأحداث التي شهدها الجميع.

وتابع : ما جرى يبقى أمرًا عاديًا في المستطيل الأخضر، ولكن ما حدث في المباراة يبقى في الملعب فقط، ولا ينتقل إلى خارج الميدان.

ويذكر أن موقعة الشرائع شهدت أحداثًا مؤسفة عقب صافرة الحكم مباشرة، حيث اشتبك عناصر الفريقين وسيطرت حالة من الهرج داخل الممر المؤدي إلى غرف الملابس، فيما أشهر حكم اللقاء العديد من البطاقات الملونة للسيطرة على احتجاجات الطرفين.

النصر
الوحدة

التعليقات

ناقد رياضي
ناقد رياضي عدد التعليقات : 899
منذ دقيقة
طبعا وزير الرياضة لا يهش ولا ينش إذا النصر طرف بالمباراة أو الاحداث الساحنة التي تحدث من وراءها مشاغبين ولاعبين النصر والإداريين المرافقين للفريق !!
ويلتزم الوزير بالتعليمات الصادره له من الشخصية النصراويه النافذة بالإضافة إلى لجانه وخاصة لجنة الإنفلات قصدي ( الإنضباط )

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ومصرقع ..
د محمد ماجد بخش
بعث بالرسالة لصدى وهي في ذمة صدى . فالسكن هو الوطن وهو المحل وهو المصير وأعني الوطن
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم النجسه ..
د محمد ماجد بخش
احتفظوا بالنسخة غير المعدلة أو المعاد تحريرها وصيانة محتواها للأهمية لمن يطلبها من المسؤولين
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العي العظيم .. رحمتك يا رحيم يا رب يا كريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا...

أخر الأخبار

ضغط مصري على واشنطن لتجميد الاستيطان
ضغط مصري على واشنطن لتجميد الاستيطان
منذ 6 ثواني 1004
‏شاهد.. المناهج التعليمية الجديدة لطلاب التعليم العام
‏شاهد.. المناهج التعليمية الجديدة لطلاب التعليم العام
منذ 7 دقائق 1377
بالفيديو..الصحة توضح تأثير لقاح كورونا على الخصوبة والإنجاب
بالفيديو..الصحة توضح تأثير لقاح كورونا على الخصوبة والإنجاب
منذ 9 دقائق 1426
تميز المملكة السعودية في التعليم
تميز المملكة السعودية في التعليم
منذ 22 دقيقة 221
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
منذ 23 دقيقة 359
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
منذ 23 دقيقة 272
تجيك المصايب
تجيك المصايب
منذ 24 دقيقة 332
رجل يحرق نفسه بالخطأ
رجل يحرق نفسه بالخطأ
منذ 24 دقيقة 253
القبض على 6 مقيمين اعتدوا على حراس مبنى وسرقوا «كيابل» بمكة
القبض على 6 مقيمين اعتدوا على حراس مبنى وسرقوا «كيابل» بمكة
منذ 35 دقيقة 1567
سقوط مقذوفات حوثية على قرية حدودية بجازان دون إصابات
سقوط مقذوفات حوثية على قرية حدودية بجازان دون إصابات
منذ 39 دقيقة 1496