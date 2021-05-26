الأهلي يستغنى عن 5 محترفين ويتعاقد مع صفقات جديدة

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن خطة النادي الأهلي للاستغناء عن 5 محترفين أجانب، والتعاقد مع 5 صفقات جديدة.
وذكرت التقارير أنه من المنتظر أن يستمر الثنائي عمر السومة وفيجسا مع الأهلي، في حين يقترب الخماسي لوكاس ليما، الفيس ساريتش، ميتريتا، مباي نيانج، إدريس فتوحي، من الرحيل عن قلعة الراقي في الموسم الجديد.
ويذكر أن تقارير تركية قد ذكرت أن ليوموبير فيجسا، محترف الأهلي، قد أخطر إدارة النادي، عبر وكيل أعماله، بأنه يرغب في فسخ عقده بسبب تأخر رواتبه، كما تواصل وكيل فيجسا مع رئيس نادي فناربخشة التركي من أجل ضم اللاعب، إلا أن العرض قوبل بالرفض من قبل النادي التركي.
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