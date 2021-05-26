3 وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 3 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي الاستقطاب والاختيار: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، فضلًا عن أخصائي عقود: درجة البكالوريوس في تخصص (القانون)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى كبير المحللين الاقتصاديين: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، العلوم المالية، اقتصاد، إدارةالأعمال)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- أخصائي الاستقطاب والاختيار:
2- أخصائي عقود:
3- كبير المحللين الاقتصاديين: