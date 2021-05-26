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3 وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني

منذ ساعة
2240
3 وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 3 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي الاستقطاب والاختيار: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، فضلًا عن أخصائي عقود: درجة البكالوريوس في تخصص (القانون)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى كبير المحللين الاقتصاديين: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، العلوم المالية، اقتصاد، إدارةالأعمال)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- أخصائي الاستقطاب والاختيار:

2- أخصائي عقود:

3- كبير المحللين الاقتصاديين:

 

وظائف
هيئة الطيران المدني

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ومصرقع ..
د محمد ماجد بخش
بعث بالرسالة لصدى وهي في ذمة صدى . فالسكن هو الوطن وهو المحل وهو المصير وأعني الوطن
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم النجسه ..
د محمد ماجد بخش
احتفظوا بالنسخة غير المعدلة أو المعاد تحريرها وصيانة محتواها للأهمية لمن يطلبها من المسؤولين
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العي العظيم .. رحمتك يا رحيم يا رب يا كريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا...

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