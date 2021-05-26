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الشورى يطالب "هيئة العقار" بإقرار أنظمة لتقييم وقياس الرضا المجتمعي

منذ 49 دقيقة
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الشورى يطالب "هيئة العقار" بإقرار أنظمة لتقييم وقياس الرضا المجتمعي

الرياض (صدى):
ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/ 1442هـ .

وطالب عضو الشورى الدكتور ناصر الموسى الهيئة العامة للعقار بالعمل على تهيئة القطاع العقاري ليصبح من أهم القطاعات التي تُسهم في دعم القطاع الرقمي في المملكة لتمكين الاقتصاد القائم على المعرفة من أن يكون هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.

وأكد عضو الشورى غازي بن زقر على ضرورة دعم اتحادات الملاك بآليات تنفيذية أكثر حزمًا في التعامل مع تأخر الملاك في دفع مستحقاتهم؛ لضمان استمرار خدمات الكهرباء، والمياه، والصيانة في الأبراج بدون تقصير أو تعطيل.

وأشاد عضو الشورى هزاع القحطاني ما تقوم به الهيئة العامة للعقار من إنجازات ملموسه في مجال مهامها ، كما طالب الهيئة بالتصدي لإشاعات المضاربين في سوق العقار ومعاقبة من يثبت ان يبث إشاعة او معلومة غير صحيحة بهدف التأثير على أسعار العقار.

في حين أكدت عضو الشورى الدكتورة عائشة عريشي على الهيئة في ظل ما انتشر من زيادة عقود بيع العقار على الخارطة، أن تعمل على حماية المشتري من الإعلانات المضللة وفرض غرامات على مالك العقار اذا لم يكن الإعلان صادقا ونزيها ، كما أشارت إلى ضرورة إقرار أنظمة عقارية لتقييم وقياس الرضا المجتمعي.

مجلس الشورى
الهيئة العامة للعقار

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