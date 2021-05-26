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بالفيديو.. ‏وزير التعليم يعلن التقويم الدراسي الجديد وتطوير الخطط الدراسية والمناهج

منذ ساعة
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بالفيديو.. ‏وزير التعليم يعلن التقويم الدراسي الجديد وتطوير الخطط الدراسية والمناهج

الرياض (صدى):
أعلن معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام؛ متضمناً تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية، معتبراً تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطوير؛ لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030.

وأكد معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء في مقر وزارة التعليم أن مشروع تطوير النظام التعليمي يمثل المرحلة الأولى لعمل مستمر يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم، مشيراً إلى أن وزارة التعليم مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم.

وقال وزير التعليم إن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي 13 أسبوعاً، لافتاً إلى أن التقويم الدراسي الجديد يتضمن ١٢ إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر.

وأضاف د. آل الشيخ أنه سيتم من العام الدراسي المقبل؛ تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، مبيناً أنه سيتم تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي.

وأشار وزير التعليم إلى أنه على مدى عامين من العمل المتواصل في وزارة التعليم، وبناءً على دراسات متأنية قامت بها فرق متخصصة؛ تم التوصل إلى نتيجة رئيسة من أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق، موضحاً أن نتائج المملكة في الاختبارات الدولية حالياً أقل من المنخفض، كما أن الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية تصل إلى 4 سنوات، ولا يمكن معالجة تلك التحديات بأدوات لم يعد لها تأثير، لافتاً إلى أن المقارنات مع الدول المتقدمة تعليمياً تشير إلى وجود فجوة بين النظام التعليمي في المملكة وبين تلك الدول في عدد الأيام الفعلية للدراسة.

ونوه وزير التعليم بما حققته "مدرستي" خلال العام الدراسي 1442هـ من منجزات وأرقام مكّنتها لتكون من ضمن دراسة منظمة اليونيسكو كأفضل أربع نماذج عالمية في التعليم عن بُعد بشراكة الجميع، مشيراً إلى أن وزارة التعليم قدمت نموذجاً فريداً من الشراكة مع المجتمع، والتكامل مع مؤسساته، وتقدير المسؤولية الوطنية، والعمل برؤية إستراتيجية تلبي احتياجات المستقبل رغم ظروف الجائحة.

وقدم معاليه الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب، والإداريين، على جهودهم المميزة وعزيمتهم وتفانيهم في أداء رسالتهم خلال العام الدراسي الاستثنائي، موجهاً الشكر لكل أم وأب، وكافة أفراد الأسرة على شراكتهم الفاعلة مع وزارة التعليم في مساندتهم لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد لأبنائهم وبناتهم.

وشدد الوزير د.آل الشيخ على جميع منسوبي وزارة التعليم سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل الأول من شهر أغسطس 2021، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، وكذلك ضمان انتظام الحضور الفصلي من العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل بإذن الله.

المملكة
وزارة التعليم
وزير التعليم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11278
منذ 36 دقيقة
حرموني منه ومن دخل ١٨ فصل صيفي ! ما يعادل ٤٠٠ ألف ريال فدعوت الله أن يمحيه! ويرفعه عنهم .. فسبحان مستجيب الدعاء .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11278
منذ 35 دقيقة
عفوا ٥٢٠ الف ريال وليس ٤٠٠٠٠٠
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11278
منذ 32 دقيقة
الواقعة بدأت عندما انطلق من بين الحضور د.ماجد بخش احد اعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم (قسم الكيمياء) وامسك بالميكروفون المخصص للاسئلة امام المسرح الذي كان يجلس عليه المدير ووكيل الجامعة وعميد القبول والتسجيل وشؤون الطلاب وعندما شرع في الحديث قاطعه مدير الجامعة وطلب منه التريث حتى الانتهاء من اسئلة الطلبة وعرض شكواه عليه في مكتبه الا ان الاستاذ الذي بدا غاضبا رفض وقال انه سبق واشتكى للمدير خمس مرات دون اي نتيجة ثم انطلق في عرض شكواه قائلا انه تعرض لظلم كبير عندما حرم من تدريس الفصل الصيفي ثم اوقف عن التدريس واحيل للتقاعد المبكر بتعسف واضح على حد تعبيره من عميد الكلية ورغم ان ابحاثه التي تصل الى 60 الف ورقة كلفته مئات الالاف واستطرد قائلا يامعالي المدير سيسجل التاريخ بأن الجامعة في عهدك تقتل الاساتذة قبل الطلبة وعندها حاول احد المنظمين سحب الميكرفون منه الا ان مدير الجامعة رفض ذلك وطلب ان يسمح له بمواصلة الحديث حيث قال وسط تصفيق من الطلبة (3 الاف طالب حضروا اللقاء) ان مشكلته بدأت مع عميد كليته عندما تحدث بشكل احرجه في احد اللقاءات المفتوحة امام مدير الجامعة وبعدها بدأ العميد في اضطهاده وحرمانه من التدريس ثم اخيرا وجه بتحويله الى طبيب نفسي!

# مع بعض التحفظات على بعض مصطلحات الخبر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11278
منذ دقيقتين
الفارق بين جدول مندليف الروسي ١٨٨٩ م وجدول جامعة المؤسس المرتقب ٢٠٣٠ م أن الكتلة هي درجة تأثير بذاتها في عدد وحداتها وليست وصفا لمجموع منفصل له تركيب خارجي إنما تقابل ممثل لدرجة المشاركه بوحدات تمثل الكسر الفراغي للمجموع المغناطيسي للكتلة الذرية

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د محمد ماجد بخش
الفارق بين جدول مندليف الروسي ١٨٨٩ م وجدول جامعة المؤسس المرتقب ٢٠٣٠ م أن الكتلة هي درجة تأثير بذاتها في عدد وحداتها وليست وصفا...
د محمد ماجد بخش
ممتاز جدا جدا .. هذه سياسة خلع البناية الشريرة طوبة طوبة
د محمد ماجد بخش
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