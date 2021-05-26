نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رينارد يعلن قائمة الأخضر لمباريات تصفيات كأس العالم 2022

منذ 39 دقيقة
1963
رينارد يعلن قائمة الأخضر لمباريات تصفيات كأس العالم 2022

ماجد محمد (صدى):
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي رينارد، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأخضر للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 31 من شهر مايو الجاري إلى 15 من شهر يونيو القادم استعدادًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تستأنف منافساتها بنظام التجمع، والتي تستضيفها مدينة الرياض.

واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، زيد البواردي، عبدالله العويشير، محمد الربيعي، حسان تمبكتي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، مهند الشنقيطي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

وسيخوض الأخضر المنافسات المتبقية من التصفيات الآسيوية ثلاثة مباريات الأولى أمام منتخب اليمن في الخامس من شهر يونيو القادم ، فيما ستكون المباراة الثانية في الحادي عشر من الشهر نفسه أمام منتخب سنغافورة، و سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في الخامس عشر من الشهر نفسه، فيما يجدر الإشارة بأن المنتخب الوطني يتصدر مجموعته الرابعة بأحدى عشر نقطة.

كأس العالم
كأس آسيا
الأخضر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الفارق بين جدول مندليف الروسي ١٨٨٩ م وجدول جامعة المؤسس المرتقب ٢٠٣٠ م أن الكتلة هي درجة تأثير بذاتها في عدد وحداتها وليست وصفا...
د محمد ماجد بخش
ممتاز جدا جدا .. هذه سياسة خلع البناية الشريرة طوبة طوبة
د محمد ماجد بخش
أغرب قضية حصلت وتم كشف تفاصيلها الدقيقة . إنهم رجال التقصي السعوديون متى ما شعروا بمسؤولياتهم الجسيمة وشرعوا في حل ألغاز التأريخ
د محمد ماجد بخش
ويحاول بخبث أن يدق أسفينا مسموم:- قال ظريف: "السعودية أنفقت العام الماضي أكثر من 70 مليار دولار على المشتريات العسكرية. وأنفقت الإمارات العربية المتحدة...
د محمد ماجد بخش
ومن كلمات أصحاب العقول العفنة :- وزير خارجية إيران: الولايات المتحدة بحاجة لإظهار "الحب القاسي" للسعودية في اليمن

أخر الأخبار

3 وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني
3 وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني
منذ 23 دقيقة 1581
الأهلي يستغنى عن 5 محترفين ويتعاقد مع صفقات جديدة
الأهلي يستغنى عن 5 محترفين ويتعاقد مع صفقات جديدة
منذ 29 دقيقة 1818
التأمينات الأجتماعية : منافع تحصل عليها المشتركة في حال عدم تصفية مستحقاتها
التأمينات الأجتماعية : منافع تحصل عليها المشتركة في حال عدم تصفية مستحقاتها
منذ 33 دقيقة 1698
رينارد يعلن قائمة الأخضر لمباريات تصفيات كأس العالم 2022
رينارد يعلن قائمة الأخضر لمباريات تصفيات كأس العالم 2022
منذ 39 دقيقة 1963
الشورى يطالب "هيئة العقار" بإقرار أنظمة لتقييم وقياس الرضا المجتمعي
الشورى يطالب "هيئة العقار" بإقرار أنظمة لتقييم وقياس الرضا المجتمعي
منذ 48 دقيقة 1893
بالفيديو.. ‏وزير التعليم يعلن التقويم الدراسي الجديد وتطوير الخطط الدراسية والمناهج
بالفيديو.. ‏وزير التعليم يعلن التقويم الدراسي الجديد وتطوير الخطط الدراسية والمناهج
منذ ساعة 2492
القبض على 4 أشخاص اغتصبوا امرأة على سطح عقار
القبض على 4 أشخاص اغتصبوا امرأة على سطح عقار
منذ ساعة 1484
بالفيديو.. انفجار بمصنع لتصنيع الطائرات المسيرات يطلق عليه اسم غزة في إيران
بالفيديو.. انفجار بمصنع لتصنيع الطائرات المسيرات يطلق عليه اسم غزة في إيران
منذ ساعة 2137
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات
منذ ساعة 1779
بالفيديو.. مهتم بتطوير قطاع الطيران: لن يعود الطيران في ذروة اقتصادية بشكل أكبر خلال فترة وجيزة
بالفيديو.. مهتم بتطوير قطاع الطيران: لن يعود الطيران في ذروة اقتصادية بشكل أكبر خلال فترة وجيزة
منذ ساعة 1727