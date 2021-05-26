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الاتحاد يقرر مصير محترفيه

منذ ساعة
2418
الاتحاد يقرر مصير محترفيه

طلال الغامدي (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد ينوي الحفاظ على خدمات الخماسي الأجنبي: رومارينيو، أحمد حجازي، كريم الأحمدي، مارسليو جروهي وجاري رودريجيز.

وأوضحت التقارير، أن الاتحاد يستفسر في الفترة الحالية من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، عن برونو هنريكي، قبل حسم مستقبله، سواء بالبقاء في جدة أو الرحيل عنها في السوق الصيفية القادمة.

وأشارت إلى أن إدارة النادي في طريقها لعرض الصربي ألكسندر بريجوفيتش، إلى البيع، من أجل الاستفادة منه ماديًا، على أن يتم ضم مهاجم صريح، ذو جودة أفضل، عوضًا عنه.

ويحتل الاتحاد بعد مرور 29 جولة، المرتبة الثالثة في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 53 نقطة، بينما يواجه النصر في الأسبوع الختامي، فيما فاز أمس الثلاثاء، على نادي العين (1-0)، برأسية أحمد حجازي.

 

 

الاتحاد
دوري المحترفين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ومصرقع ..
د محمد ماجد بخش
بعث بالرسالة لصدى وهي في ذمة صدى . فالسكن هو الوطن وهو المحل وهو المصير وأعني الوطن
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم النجسه ..
د محمد ماجد بخش
احتفظوا بالنسخة غير المعدلة أو المعاد تحريرها وصيانة محتواها للأهمية لمن يطلبها من المسؤولين
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العي العظيم .. رحمتك يا رحيم يا رب يا كريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا...

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