الاتحاد يقرر مصير محترفيه

طلال الغامدي (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد ينوي الحفاظ على خدمات الخماسي الأجنبي: رومارينيو، أحمد حجازي، كريم الأحمدي، مارسليو جروهي وجاري رودريجيز.
وأوضحت التقارير، أن الاتحاد يستفسر في الفترة الحالية من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، عن برونو هنريكي، قبل حسم مستقبله، سواء بالبقاء في جدة أو الرحيل عنها في السوق الصيفية القادمة.
وأشارت إلى أن إدارة النادي في طريقها لعرض الصربي ألكسندر بريجوفيتش، إلى البيع، من أجل الاستفادة منه ماديًا، على أن يتم ضم مهاجم صريح، ذو جودة أفضل، عوضًا عنه.
ويحتل الاتحاد بعد مرور 29 جولة، المرتبة الثالثة في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 53 نقطة، بينما يواجه النصر في الأسبوع الختامي، فيما فاز أمس الثلاثاء، على نادي العين (1-0)، برأسية أحمد حجازي.