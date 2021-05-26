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منح 98 متبرعاً بأعضائهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منذ ساعة
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منح 98 متبرعاً بأعضائهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

الرياض (صدى):
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح (98) متبرعاً ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) نظير تبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية .

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات : إبراهيم بن عبدالعزيز بن محمد ظافر ، أحمد بن عبدالله بن منسي الطريف الحارثي ، أحمد بن ممدوح بن سامي كوشك ، أمل بنت محمد بن حسين نافع ، أمل بنت مرعي بن شاهر ل قاطي القحطاني ، أميره بنت حسين بن علي آل داوود ، أمتنان بنت سليمان بن صالح الحسن ، بخيت بن محمد بن بخيت الطوي الزهراني ، بلقاسم بن ياسين بن علي آل عيسى الفقيه، بندر بن خالد بن عبدالعزيز النصار ، بندر بن محمد بن محمد عتودي ، تركي بن محمد بن يحي نجار عريشي ، حسن بن محمد بن حسن آل زيد الأسمري ، حنان بنت حميدان بن عبدالله الوابل ، حيدر إبراهيم بن محمد الرضي ، خالد بن غرمان بن أحمد التوني الشهري ، خديجة بنت أحمد بن صديق فلاته ، خديجة بنت عبدالرحمن بن غرم الله آل حمود القرني ، خلود بنت محمد خلف العلوي الحربي ، دانيا بنت محمد بن أحمد شمسان ، رامي بن عمر بن إبراهيم الخوتاني ، رانيه بنت إبراهيم بن سالم المولد ، رياض بن عوض بن سعدون السحيمي الحربي ، ريم بنت حسن بن أبوبكر المحضار، ساره بنت ظافر بن حمد آل عاطف القحطاني ، ساره بنت عبدالعزيز بن علي آل مفطر عسيري ، سلمى بنت محمد بن علي الفزعي الشمراني ، شريفه بنت عبدالخالق بن علي آل سالم الأسمري ، شعلا بنت محمد بن عبدالله آل زارع القرني ، صالح ابن أحمد ابن جابر آل مرعي ، صالح بن عبدالله بن رشود السلمي ، صالح بن فهد بن سعيد آل منصور اليامي ، صلاح بن حسين بن مقبول الطلحي ، ضاحي بن عبدالله بن علي أبو صلام ، عائشه بنت أحمد بن حسين خرمي ، عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالعزيز الدهش ، عبدالرحمن بن سعيد بن عبدالله الأسمري ، عبدالرحمن بن محمد بن صالح الدوسري ، عبدالعزيز بن ناصر عيد العزامي الشراري ، عبدالله بن صالح بن علي الهواديه الزبيدي ، عبدالله بن محمد بن إبراهيم المرشد ، عبدالله بن محمد بن عطيه الصبحي ، عبير بنت علي بن عقلاء الفدعاني العنزي ، عزام بن عطالله بن عيد الكشي الجهني ، عطيه بن عبده بن محمد جراد مباركي ، علي أحمد محمد مدوح هزازي ، علي بن حسن بن محمد حريصي ، علي بن عبدالله بن زايد آل عليوي القرني ، علي بن عبدرب النبي بن أحمد الدليم ، علي بن محمد بن علي الفزعي الشمراني ، علي بن مسفر بن ملهي العرجاني العجمي ، علي بن مفرح بن جابر الخالدي ، علي حسن بن أحمد الهزوم ، علي حمد غازي الزايد ، علي قينان بن عبدالله الصقور ، عماد بن حامد بن محمد الدرويشي القرشي ، عماد بن عصام بن حسن كوشك ، غدير بنت ساعد بن سعيد الجدعاني ، فاطمة بنت عبدالرحمن بن سالم الأمام ، فاطمة بنت موسى بن علي صليلي مشيخي ، فهد بن خماش بن محمد مرعي عسيري ، فؤاد بن أحمد بن علي آل طامي السميري ، ليلى بنت موسى بن محمد معشي ، لينا بنت فهد بن سعد الصليمان ، ماجده بنت فهد بن محمد الحارثي ، مبارك بن حمد بن علي حويسان آل مطارد ، مبارك بن عبدالله بن راشد العصفور الدوسري ، مجاهد بن معني بن لاحق آل محي ، محسن بن علي بن هادي آل منصور ، محمد بن خلف بن عباده الجعفري العنزي ، محمد بن عبدالله بن حسن آل منصور الشهري ، مسفر بن سالم بن مسفر آل عامر العجمي ، مسفر بن عبدالله بن أحمد آل شري ، مسفر بن ناصر بن مسفر آل عاطف القحطاني ، مصعب بن صالح بن أحمد آل عقار الزهراني ، مصعب بن موسى بن حمد ملحان ، مصلحه بنت محمد ابن الدلح آل راضي السهيمي ، معجب بن ناصر بن معجب المطيري ، ممدوح بن سعود بن نواف السعيد ، منى بنت شوعي بن أحمد مسرحي ، منيره بنت حسن بن حمد حوطان ، ناجي بن اشواي بن عبدالله آل عويره الكربي ، ناصر بن تميم ملهي الجروي القحطاني ، نايف بن عجيان بن ناشي المصارير الدوسري ، نايف بن مرشد بن رشيد الصاعدي ، نايف سليم بن فالح الويباري الشمري ، نهى بنت حسين بن عبدالله الزرير ، نواف بن علي صغير بن علي العيسى ، نوره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الشايع ، نوف بنت عبدالواحد بن مقيبل الحموان ، هدى بنت ناصر بن سعيد السلطاني القحطاني ، هند بنت رزيق بن بخيت الترجمي الصاعدي ، وائل بن عبدالله بن محمد خلاف ، ياسر بن مفرح بن أحمد غزواني ، يحي بن دغمان بن حسين خجمي ، يوسف بن عبدالله بن حامد صايل عسيري ، يونس بن هادي بن علي دريبي مجرشي ، محمد عكفي بن علي مخترش .

وسام الملك عبدالعزيز
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