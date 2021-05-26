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القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت في الرياض

منذ ساعة
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القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت في الرياض

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم ، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة الرياض ، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / حسين بن حناف بن قاسم حقوي - سعودي الجنسية ـ على قتل / حسن بن مسعود بن حسن اليامي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه أداة حديدة في رقبته طعنة واحدة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / حسين بن حناف بن قاسم حقوي - سعودي الجنسية - اليوم الاربعاء 14 / 10 / 1442هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن , وتحقيق العدل , وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
القصاص
مدينة الرياض

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