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بالفيديو.. مهتم بتطوير قطاع الطيران: لن يعود الطيران في ذروة اقتصادية بشكل أكبر خلال فترة وجيزة

منذ ساعة
1727
بالفيديو.. مهتم بتطوير قطاع الطيران: لن يعود الطيران في ذروة اقتصادية بشكل أكبر خلال فترة وجيزة

الرياض (صدى):
أكد المهتم بتطوير قطاع الطيران عمر القحطاني، اليوم الأربعاء، أنه لن يعود الطيران في ذروة اقتصادية بشكل أكبر خلال فترة وجيزة، لافتًا إلى أن عودة السفر ليست حلا.

وأوضح عمر القحطاني، في مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية"، أن ثقافة السفر من أجل السياحة في الفترة الأخيرة اختلفت للبحث عن بدائل أكثر أمانًا.

وقال "القحطاني" أن رأس المال بالنسبة لقطاع الطيران هو بمثابة جهاز الأكسجين، كما أن عودة السفر بمفردها لن تكون هي الحل الوحيد مثلما كان في فترة سابقة من دعم حكومي والدعم المباشر لمنظمات القطاع من خلال باب سداد المستحقات التي عليها أو الإعفاءات المالية.

قطاع الطيران
ذروة اقتصادية

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