نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض لأغراض تجارية بالرياض

منذ 33 دقيقة
1625
ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض لأغراض تجارية بالرياض

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (24) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من (36) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

الأمن البيئي
حطب محلي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد
من قالكم انه مطرود المباراة السابقه واللي طرد لاعب احتياط ولكن نونو وشلته خلاص انتهوا واتجننوا ومن هذا واردى ان شاءالله وسوف تسالون 3...
أبو ديما
أسأل الله العظيم الكريم أن يرزقنا جميعاً بالذرية الصالحة النافعة.
رااايق
تغيرت النتجية أو متغيرت **** لازم كل واحد يعرف اللي له واللي عليه ** يااا الصرامي *** لأن هذه تعتبر مهزله وضرب بالقوانيين والنظام...
رااايق
طيب ****
رااايق
متعوده دايماً **** يقولون هذا طبعك ولا مشترية **

أخر الأخبار

القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت في الرياض
القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت في الرياض
منذ 13 دقيقة 1332
منح 98 متبرعاً بأعضائهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
منح 98 متبرعاً بأعضائهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
منذ 18 دقيقة 1500
ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض لأغراض تجارية بالرياض
ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض لأغراض تجارية بالرياض
منذ 33 دقيقة 1625
"الإيقاف شهرين" يهدد مدرب الوحدة بعد احتجاج النصر
"الإيقاف شهرين" يهدد مدرب الوحدة بعد احتجاج النصر
منذ 43 دقيقة 2033
سبب الميل إلى تناول الأطعمة السكرية والمالحة والشوكولاتة
سبب الميل إلى تناول الأطعمة السكرية والمالحة والشوكولاتة
منذ 48 دقيقة 1547
إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بكورونا لوثائق التأمين للقادمين لغرض السياحة والزيارة
إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بكورونا لوثائق التأمين للقادمين لغرض السياحة والزيارة
منذ 53 دقيقة 1752
نقل مواجهة الهلال أمام الفيصلي إلى استاد الملك فهد الدولي
نقل مواجهة الهلال أمام الفيصلي إلى استاد الملك فهد الدولي
منذ 58 دقيقة 1995
محكمة تلزم امرأة بتعويض زوجها ماديّا بعد تفتيشها هاتفه
محكمة تلزم امرأة بتعويض زوجها ماديّا بعد تفتيشها هاتفه
منذ ساعة 727
بالفيديو.. مسالخ عشوائية داخل أحياء شرق الرياض تحت إشراف عمالة مخالفة
بالفيديو.. مسالخ عشوائية داخل أحياء شرق الرياض تحت إشراف عمالة مخالفة
منذ ساعة 1950
الشورى يطالب " البحوث والإفتاء " بفتح الموقع العلمي
الشورى يطالب " البحوث والإفتاء " بفتح الموقع العلمي
منذ ساعة 1691