"الإيقاف شهرين" يهدد مدرب الوحدة بعد احتجاج النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن العقوبة التي تنتظر المدير الفني لفريق الوحدة جورجوس دونيس، عقب تقديم إدارة نادي النصر احتجاجًا رسميًّا، بشأن وجود اليوناني داخل ملعب «الشرائع»، على الرغم من تلقيه بطاقة حمراء في المباراة السابقة.
وذكرت التقارير أن لوائح لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم تؤيد احتجاج النصر ضد مدرب الوحدة، الذي أدار المباراة رغم الإيقاف، مشيرة إلى أن هذه المخالفة تكلف اليوناني عقوبات قاسية في ختام الموسم.
وأضافت التقارير أن المادة 59، في الفقرة 4 من لائحة لجنة الانضباط نص على أنه: «إذا شارك مسؤول في مباراة رسمية وهو غير مؤهل قانونيًا للمشاركة فيها، يعاقب بالإيقاف مدة شهرين، وغرامة مالية قدرها 60 ألف ريال».
ويذكر أن توفيق التونسي، المشرف العام على كرة القدم بنادي الوحدة، قد أوضح في وقت سابق أن «وجود مدرب الفريق دونيس مع الفريق نظامي، ولا يوجد خطأ إداري، واحتجاج النصر لا نخشاه».