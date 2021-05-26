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"الإيقاف شهرين" يهدد مدرب الوحدة بعد احتجاج النصر

منذ 43 دقيقة
2033
"الإيقاف شهرين" يهدد مدرب الوحدة بعد احتجاج النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن العقوبة التي تنتظر المدير الفني لفريق الوحدة جورجوس دونيس، عقب تقديم إدارة نادي النصر احتجاجًا رسميًّا، بشأن وجود اليوناني داخل ملعب «الشرائع»، على الرغم من تلقيه بطاقة حمراء في المباراة السابقة.

وذكرت التقارير أن لوائح لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم تؤيد احتجاج النصر ضد مدرب الوحدة، الذي أدار المباراة رغم الإيقاف، مشيرة إلى أن هذه المخالفة تكلف اليوناني عقوبات قاسية في ختام الموسم.

وأضافت التقارير أن المادة 59، في الفقرة 4 من لائحة لجنة الانضباط نص على أنه: «إذا شارك مسؤول في مباراة رسمية وهو غير مؤهل قانونيًا للمشاركة فيها، يعاقب بالإيقاف مدة شهرين، وغرامة مالية قدرها 60 ألف ريال».

ويذكر أن ‏توفيق التونسي، المشرف العام على كرة القدم بنادي الوحدة، قد أوضح في وقت سابق أن «وجود مدرب الفريق دونيس مع الفريق نظامي، ولا يوجد خطأ إداري، واحتجاج النصر لا نخشاه».

 

النصر
الوحدة
مدرب الوحدة
جورجوس دونيس

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
من قالكم انه مطرود المباراة السابقه واللي طرد لاعب احتياط ولكن نونو وشلته خلاص انتهوا واتجننوا ومن هذا واردى ان شاءالله وسوف تسالون 3...
أبو ديما
أسأل الله العظيم الكريم أن يرزقنا جميعاً بالذرية الصالحة النافعة.
رااايق
تغيرت النتجية أو متغيرت **** لازم كل واحد يعرف اللي له واللي عليه ** يااا الصرامي *** لأن هذه تعتبر مهزله وضرب بالقوانيين والنظام...
رااايق
طيب ****
رااايق
متعوده دايماً **** يقولون هذا طبعك ولا مشترية **

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