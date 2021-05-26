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إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بكورونا لوثائق التأمين للقادمين لغرض السياحة والزيارة

منذ 52 دقيقة
1752
إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بكورونا لوثائق التأمين للقادمين لغرض السياحة والزيارة

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) لوثائق التأمين الصحي السارية - غير المشتملة على المنفعة - للمؤمن لهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة، وذلك للفترة المتبقية لتلك الوثائق، من خلال التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي إلحاقاً بإعلانه المؤرخ في 1442/09/20هـ الموافق 2021/05/02م عن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين السعوديين (للسياحة والزيارة والعمرة).

وتأتي هذه الخطوة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين على حدّ سواء، وتسهيلًا للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، علماً أنه يمكن للمؤمن لهم عند وجود أي معوقات؛ التواصل عبر موقع البنك المركزي (ساما تهتم)  أو الرقم المجاني ٨٠٠١٢٥٦٦٦٦

 

كورونا
البنك المركزي

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
من قالكم انه مطرود المباراة السابقه واللي طرد لاعب احتياط ولكن نونو وشلته خلاص انتهوا واتجننوا ومن هذا واردى ان شاءالله وسوف تسالون 3...
أبو ديما
أسأل الله العظيم الكريم أن يرزقنا جميعاً بالذرية الصالحة النافعة.
رااايق
تغيرت النتجية أو متغيرت **** لازم كل واحد يعرف اللي له واللي عليه ** يااا الصرامي *** لأن هذه تعتبر مهزله وضرب بالقوانيين والنظام...
رااايق
طيب ****
رااايق
متعوده دايماً **** يقولون هذا طبعك ولا مشترية **

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