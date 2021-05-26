نقل مواجهة الهلال أمام الفيصلي إلى استاد الملك فهد الدولي

نواف السالم (صدى):
قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، نقل مواجهة الهلال أمام الفيصلي من استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد المقبل 30 / 5 / 2021 م، عند الساعة 9:00 مساءً، ضمن مواجهات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021.
وحقق الهلال اللقب بعد فوزه الأخير على التعاون، حيث أصبح رصيده 58 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن الشباب الوصيف، أما الفيصلي توقف رصيده عند النقطة 36 في المركز التاسع.