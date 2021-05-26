نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نقل مواجهة الهلال أمام الفيصلي إلى استاد الملك فهد الدولي

منذ 57 دقيقة
1992
نقل مواجهة الهلال أمام الفيصلي إلى استاد الملك فهد الدولي

نواف السالم (صدى):
قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، نقل مواجهة الهلال أمام الفيصلي من استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد المقبل 30 / 5 / 2021 م، عند الساعة 9:00 مساءً، ضمن مواجهات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021.

وحقق الهلال اللقب بعد فوزه الأخير على التعاون، حيث أصبح رصيده 58 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن الشباب الوصيف، أما الفيصلي توقف رصيده عند النقطة 36 في المركز التاسع.

 

 

الهلال
الفيصلي
دوري المحترفين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد
من قالكم انه مطرود المباراة السابقه واللي طرد لاعب احتياط ولكن نونو وشلته خلاص انتهوا واتجننوا ومن هذا واردى ان شاءالله وسوف تسالون 3...
أبو ديما
أسأل الله العظيم الكريم أن يرزقنا جميعاً بالذرية الصالحة النافعة.
رااايق
تغيرت النتجية أو متغيرت **** لازم كل واحد يعرف اللي له واللي عليه ** يااا الصرامي *** لأن هذه تعتبر مهزله وضرب بالقوانيين والنظام...
رااايق
طيب ****
رااايق
متعوده دايماً **** يقولون هذا طبعك ولا مشترية **

أخر الأخبار

القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت في الرياض
القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت في الرياض
منذ 13 دقيقة 1315
منح 98 متبرعاً بأعضائهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
منح 98 متبرعاً بأعضائهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
منذ 18 دقيقة 1482
ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض لأغراض تجارية بالرياض
ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض لأغراض تجارية بالرياض
منذ 33 دقيقة 1621
"الإيقاف شهرين" يهدد مدرب الوحدة بعد احتجاج النصر
"الإيقاف شهرين" يهدد مدرب الوحدة بعد احتجاج النصر
منذ 42 دقيقة 2029
سبب الميل إلى تناول الأطعمة السكرية والمالحة والشوكولاتة
سبب الميل إلى تناول الأطعمة السكرية والمالحة والشوكولاتة
منذ 47 دقيقة 1542
إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بكورونا لوثائق التأمين للقادمين لغرض السياحة والزيارة
إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بكورونا لوثائق التأمين للقادمين لغرض السياحة والزيارة
منذ 52 دقيقة 1751
نقل مواجهة الهلال أمام الفيصلي إلى استاد الملك فهد الدولي
نقل مواجهة الهلال أمام الفيصلي إلى استاد الملك فهد الدولي
منذ 57 دقيقة 1992
محكمة تلزم امرأة بتعويض زوجها ماديّا بعد تفتيشها هاتفه
محكمة تلزم امرأة بتعويض زوجها ماديّا بعد تفتيشها هاتفه
منذ ساعة 727
بالفيديو.. مسالخ عشوائية داخل أحياء شرق الرياض تحت إشراف عمالة مخالفة
بالفيديو.. مسالخ عشوائية داخل أحياء شرق الرياض تحت إشراف عمالة مخالفة
منذ ساعة 1950
الشورى يطالب " البحوث والإفتاء " بفتح الموقع العلمي
الشورى يطالب " البحوث والإفتاء " بفتح الموقع العلمي
منذ ساعة 1691