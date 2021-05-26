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بالفيديو.. ‏وزير التعليم يؤكد أهمية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس

منذ ساعة
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بالفيديو.. ‏وزير التعليم يؤكد أهمية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس

الرياض (صدى):
أكد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، على أهمية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس.

ووجه الدكتور حمد آل الشيخ، الشكر إلى المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على جهودهم خلال فترة جائحة كورونا، كما شكر الأسر التي ساندت المدارس والجامعات.

وقال ‏وزير التعليم، أن منصة مدرستي حققت أرقامًا عالمية، مضيفًا: "قدمنا نموذجًا مميزًا من الشراكة والتكامل مع المؤسسات الحكومية وغيرها"، لافتًا إلى أن هناك فرق عمل مختصة توصلت إلى حاجتنا لتغيير دقيق وتحولي، مشيرًا إلى إضافة مواد دراسية جديدة وتطوير مناهج أخرى.

وزير التعليم
لقاح كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11274
منذ 58 دقيقة
نحمد الله جت على ما تمنا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11274
منذ 55 دقيقة
فيقول بن صفيان:

نحمد الله جت على ما تمنَّى

من ولي العرش جزل الوهايب

خبّر اللي طامعٍ في وطنا


دونها نثنى إليا جت طلايب

واجد اللي قبلكم قد تمنى

حربنا لين راح تايب وعايف

يا هبيل الراى وين أنت وانا

تحسب إن الحرب نهب القرايب؟!


عبدالرحمن بن صفيان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80222
منذ 18 دقيقة
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80222
منذ 18 دقيقة
الله يعين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11274
منذ 13 دقيقة
دعاء المظلوم. حق

اسألوا البرفيسور عبدالله عسيري ماذا قلت له في يوم الأربعاء الرسمي ( يوم دوام ) قبل سيل الوحل والطين الذي غطى الجامعة في أول يوم دوام كيف كانت صورة الجامعة . والجواب عنده بالحرف والكلمة وهو لن ينساه ما عاش .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11274
منذ 3 دقائق
كنت أدعو الله بحرقة ورجاء وكنت اضحك على نفسي من طلبي وقلت يا رب يقعدوا في بيوتهم كلهم وكنت في الممر أشاهدهم واشم رائحة الغدر بدقة واعرفه من بعد ١٠ أمتار وخرجت ودوعي تبلل صدري.

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