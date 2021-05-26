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بالفيديو.. مسالخ عشوائية داخل أحياء شرق الرياض تحت إشراف عمالة مخالفة

منذ ساعة
1950
بالفيديو.. مسالخ عشوائية داخل أحياء شرق الرياض تحت إشراف عمالة مخالفة

الرياض (صدى):
أقدمت عمالة وافدة مخالفة، على إدارة مسالخ بدائية بطريقة عشوائية داخل الأحياء شرق مدينة الرياض.

وكشف تقرير مصور لبرنامج "الراصد" الذي يعرض على شاشة قناة "الإخبارية" قيام العمالة بإحداث مسالخ غير نظامية بشكل عشوائي تسبب تشوهاً بصرياً وبؤرة لنقل الأمراض بحي القادسية، حيث لا تهتم هذه العمالة لا بالنظافة ولا بصحة المستهلكين.

وأوضح أن المسالخ التي تديرها العمالة تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية، حيث يتم وضع لحوم الذبائح على الأرض، واستخدام أدوات غير نظيفة وغير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى الروائح الكريهة.

وفي السياق نفسه، طالب مواطنون من قاطني الحي أمانة الرياض بالتدخل لعلاج هذه الظاهرة العشوائية، وضبط المخالفين والمسؤولين عنها.

الرياض
مسالخ عشوائية

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
من قالكم انه مطرود المباراة السابقه واللي طرد لاعب احتياط ولكن نونو وشلته خلاص انتهوا واتجننوا ومن هذا واردى ان شاءالله وسوف تسالون 3...
أبو ديما
أسأل الله العظيم الكريم أن يرزقنا جميعاً بالذرية الصالحة النافعة.
رااايق
تغيرت النتجية أو متغيرت **** لازم كل واحد يعرف اللي له واللي عليه ** يااا الصرامي *** لأن هذه تعتبر مهزله وضرب بالقوانيين والنظام...
رااايق
طيب ****
رااايق
متعوده دايماً **** يقولون هذا طبعك ولا مشترية **

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