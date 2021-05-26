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الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يكرم ممرضين وأخصائيين نظرًا لجهودهم

منذ ساعة
1861
الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يكرم ممرضين وأخصائيين نظرًا لجهودهم

فاطمة الرويلي (صدى):
كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بالحدود الشمالية ‬⁩د - ثامر يتيم كل من: الممرض /عبدالعزيز خليف العنزي من منسوبي المستشفى العسكري بالقاعدة الجوية بمنطقة الجوف ، والممرض /مدالله بنيان الدهمشي من منسوبي إدارة الطوارئ والكوارث بصحة الحدود الشمالية، لمباشرتهم حادث تصادم وتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول الفرقة الإسعافية للموقع.

كما كرم  الأخصائية / عنود مديد العنزي من منسوبات إدارة التدريب بالشئون الصحية بالحدود الشمالية لمباشرتها حالة طفل وقع في حوض مياه وتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول الفرقة الإسعافية للموقع.

وكذلك  تم تكريم الممرضة / سلطانة مطلق العنزي من منسوبات مركز الرعاية الصحية الأولية بالعزيزية لمباشرتها حادث إنقلاب سيارة وتقديم الاسعافات الاوليه قبل وصول الفرقة الاسعافية للموقع.

 

 

 

 

الحدود الشمالية
الهلال الأحمر

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
من قالكم انه مطرود المباراة السابقه واللي طرد لاعب احتياط ولكن نونو وشلته خلاص انتهوا واتجننوا ومن هذا واردى ان شاءالله وسوف تسالون 3...
أبو ديما
أسأل الله العظيم الكريم أن يرزقنا جميعاً بالذرية الصالحة النافعة.
رااايق
تغيرت النتجية أو متغيرت **** لازم كل واحد يعرف اللي له واللي عليه ** يااا الصرامي *** لأن هذه تعتبر مهزله وضرب بالقوانيين والنظام...
رااايق
طيب ****
رااايق
متعوده دايماً **** يقولون هذا طبعك ولا مشترية **

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