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تسريب صوتي يكشف استخدام الحوثيين للدعارة لإخضاع الموالين لهم

منذ ساعة
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تسريب صوتي يكشف استخدام الحوثيين للدعارة لإخضاع الموالين لهم

فهمي محمد (صدى):
أزاح تسريب صوتي لأحد البرلمانيين الموالين لميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء، الستار عن استخدام الميليشيات للنساء وشبكات دعارة للإيقاع بقياديين في صنعاء، بينهم برلمانيون موالون لها.

وأكدت الفنانة اليمنية المختطفة في سجون الحوثيين انتصار الحمادي، لعدد من زوارها في السجن، الاثنين الماضي، محاولة الميليشيات الإيقاع بها مع زميلاتها للانضمام لـ"خلية دعارة مقننة" وشبكة جاسوسية منظمة، بحسب موقع "العربية.نت".

وكشف النائب في البرلمان اليمني الموالي للحوثيين، عبده بشر، في التسريب الصوتي من إحدى جلسات برلمان صنعاء الخاضع لهم، عن وثائق عن استهداف ميليشيا الحوثي قيادات كبيرة في سلطتها، غير المعترف بها، من خلال جرهم إلى أفعال دعارة لتطويعهم الكامل تحت إرادتها.

وأشار إلى إنه تحصل على رسائل واعترافات نساء حوثيات يعملن في الأجهزة الأمنية للميليشيا للإيقاع بقائمة من الأسماء، ذكر أنها بحوزته، بينها أعضاء فيما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، واجهة سلطة الانقلاب الحوثية، ووزراء وبرلمانيون.

وأوضح عبده بشر، استخدام الميليشيات تهم الدعارة ضد كل من تعتقله من المعارضين لها، قائلاً إن هذا السلوك يسيء للمجتمع وللأسرة اليمنيين.

صنعاء
اليمن
الحوثيين الدعارة

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
من قالكم انه مطرود المباراة السابقه واللي طرد لاعب احتياط ولكن نونو وشلته خلاص انتهوا واتجننوا ومن هذا واردى ان شاءالله وسوف تسالون 3...
أبو ديما
أسأل الله العظيم الكريم أن يرزقنا جميعاً بالذرية الصالحة النافعة.
رااايق
تغيرت النتجية أو متغيرت **** لازم كل واحد يعرف اللي له واللي عليه ** يااا الصرامي *** لأن هذه تعتبر مهزله وضرب بالقوانيين والنظام...
رااايق
طيب ****
رااايق
متعوده دايماً **** يقولون هذا طبعك ولا مشترية **

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