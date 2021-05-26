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اعتماد اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

منذ 17 دقيقة
1453
اعتماد اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة البيئة وبالتعاون مع المركز أصدرت اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 165 وتاريخ 19/11/1441 هـ.

وأوضح المركز، أن ذلك بعد اعتمادها من وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بالقرار الوزاري رقم 356344/1/1442 وتاريخ 29/9/1442.

ونوه المركز أن اللائحة دخلت حيز النفاذ للعمل بها (منذ تاريخ صدورها ) وتسري أحكامها على جميع الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها في المملكة، فيما يمكن الإطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

 

 

الحياة الفطرية
وزارة البيئة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128148
منذ دقيقة
ممتاااز .. كثروهن ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاااز .. كثروهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون فاسقون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
الملل
قال النبي عليه الصلاة والسلام (اشد عذاب يوم القيامه المصورون)
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخواننا في إدارة صدى ، الفيديوهات خربانه ، ليس هذا الوحيد ، بل اغلب الفديوهات ما تشتغل .. وددت تنبيهكم ان كنتم عنها...

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