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صندوق التنمية الزراعية يطلق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية

منذ ساعة
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صندوق التنمية الزراعية يطلق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية

الرياض (صدى):
أطلق صندوق التنمية الزراعية خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية بالتعاون مع بنك ساب، وذلك من خلال تطوير ربط مباشر ومشفر عبر شبكة الإنترنت باستخدام خدمات التصديق الرقمي للتعاملات المالية عبر الموظفين المعنيين باستخدام شهادات رقمية صادرة من المركز الوطني للتصديق الرقمي قبل إرسال المعاملة للبنك، وسيكون هذا الربط بين الأنظمة المحاسبية الخاصة بالصندوق والأنظمة البنكية للبنك.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، المدير العام لإدارة السيولة العالمية والنقد في بنك ساب يوسف الرقيبة، بحضور نائب مدير عام الصندوق لقطاع المالية سليمان الدويش، والنائب لقطاع تقنية المعلومات محمد الضويان، وعدد من المسؤولين .

وتأتي هذه الخدمة المصرفية الإلكترونية ضمن استراتيجية الصندوق في التحول الإلكتروني وإنجاز التعاملات والصرف بشكل إلكتروني مؤتمت، سهل وسريع، وكذلك انطلاقاً من أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تهيئة بيئة عمل إلكترونية شاملة من خلال التحول الرقمي وزيادة خدمات التكامل الرقمي الآمن والفعّال بين الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف خدمة الربط المباشر بين الصندوق والبنك إلى زيادة فاعلية حماية التعاملات المالية باستخدام أحدث تقنيات التشفير، والتكامل الرقمي مع البنك دعماً لمبادرة المملكة للتحول الرقمي، وكذلك المبادرة وريادة استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي، نحو تحقيق التعاملات المالية في فضاء سيبراني آمن.

ويسهم نظام الربط المباشر المتكامل للصندوق مع البنك من خلال خدمة B2B في إجراء العمليات المصرفية والحوالات بأعلى معايير الأمان الدولية مما يقلل من مخاطر الاحتيال والقرصنة المالية.

يذكر أن التصديق الرقمي عبارة عن منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة فهو منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من الاحتيال والقرصنة، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية، ويعد صندوق التنمية الزراعية من الجهات المعتمدة من المركز الوطني للتصديق الرقمي كمقدم خدمات تصديق رقمي.

صندوق التنمية الزراعية
بنك ساب
خدمة مصرفية إلكترونية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاااز .. كثروهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون فاسقون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
الملل
قال النبي عليه الصلاة والسلام (اشد عذاب يوم القيامه المصورون)
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخواننا في إدارة صدى ، الفيديوهات خربانه ، ليس هذا الوحيد ، بل اغلب الفديوهات ما تشتغل .. وددت تنبيهكم ان كنتم عنها...

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