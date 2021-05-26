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وظيفة شاغرة في هيئة «الغذاء والدواء»

منذ 37 دقيقة
1699
وظيفة شاغرة في هيئة «الغذاء والدواء»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف شاغرة لخريجي البكالوريوس/ الماجستير للعمل بمجال التقييم العلمي؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول تقييم علمي (1): شهادة الدكتوراه أو الماجستير في أحد التخصصات التالية: الصيدلانيات، صيدلة كيميائية، حركية دواء، الجودة النوعية، علم الأدوية والسموم، علم العقاقير، بينما للتقديم على هذه الوظيفة عبر موقع لينكد إن.

وتشمل الوظائف أخصائي أول تقييم علمي (2)، المؤهلات والخبرات: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات التالية: الهندسة الوراثية، الهندسة الحيوية، هندسة العمليات الحيوية، علم اللقاحات/ العلاج المناعي، الخلايا الجذعية، كيمياء حيوية، والتقديم عبر موقعه لينكد إن.

 

 

وظائف
الرياض
الغذاء والدواء

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاااز .. كثروهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون فاسقون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
الملل
قال النبي عليه الصلاة والسلام (اشد عذاب يوم القيامه المصورون)
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخواننا في إدارة صدى ، الفيديوهات خربانه ، ليس هذا الوحيد ، بل اغلب الفديوهات ما تشتغل .. وددت تنبيهكم ان كنتم عنها...

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