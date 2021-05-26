نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

التخصصات الصحية تفعل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية

منذ ساعة
1963
التخصصات الصحية تفعل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية

سعيد العجل (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن تفعيل خدمة نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية المندرجة تحت إشرافها، والذي يهدف إلى أتمتة وتنظيم آلية قبول العضويات في الجمعيات الصحية بشكل كامل.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن النظام يأتي في إطار التحول الرقمي عبر أتمتة الأعمال والخدمات وتحويلها إلى منظومة إلكترونية بهدف التسهيل على المستهدفين من الممارسين الصحيين والمهتمين الراغبين في الحصول على عضوية في إحدى الجمعيات الصحية.

وأشار إلى إن النظام يمنح ثلاثة أنواع للعضويات، "عضوية عاملة" والتي تشترط حصول المتقدم على بطاقة تسجيل مهني في تخصص الجمعية، وعضوية "انتساب" للمهمتين في تخصص الجمعية دون شرط الحصول على تسجيل مهني في نفس التخصص، وعضوية "طالب" والتي يمنحها النظام للطلاب فقط.

وأضاف القثامي أن الهيئة تشرف على إدارة 50 جمعية صحية، تمنح الممارسين الصحيين والمهتمين فرصة المشاركة المجتمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مختلف التخصصات، وتعزز الانتماء المهني لديهم من خلال اطلاعهم على أهم التطورات العلمية المستجدة، تحقيقاً لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
نظام العضويات الموحد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاااز .. كثروهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون فاسقون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
الملل
قال النبي عليه الصلاة والسلام (اشد عذاب يوم القيامه المصورون)
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخواننا في إدارة صدى ، الفيديوهات خربانه ، ليس هذا الوحيد ، بل اغلب الفديوهات ما تشتغل .. وددت تنبيهكم ان كنتم عنها...

أخر الأخبار

الخضيري : مادة البنزين المسرطنة في 20 نوعاً من كريمات واقي الشمس
الخضيري : مادة البنزين المسرطنة في 20 نوعاً من كريمات واقي الشمس
منذ 12 دقيقة 1246
اعتماد اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها
اعتماد اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها
منذ 17 دقيقة 1448
بالصور.. بشار الأسد وزوجته يدليان بصوتيهما في الانتخابات البرلمانية
بالصور.. بشار الأسد وزوجته يدليان بصوتيهما في الانتخابات البرلمانية
منذ 21 دقيقة 1694
بالفيديو.. رجل يطلق النار على رأس فتاة في مزحة
بالفيديو.. رجل يطلق النار على رأس فتاة في مزحة
منذ 27 دقيقة 650
وظيفة شاغرة في هيئة «الغذاء والدواء»
وظيفة شاغرة في هيئة «الغذاء والدواء»
منذ 36 دقيقة 1689
بالفيديو.. ابن عم المتنازل عن قاتل ابنه بتبوك يكشف تفاصيل العفو عن القاتل
بالفيديو.. ابن عم المتنازل عن قاتل ابنه بتبوك يكشف تفاصيل العفو عن القاتل
منذ 57 دقيقة 2060
«فلكية جدة»: رصد أقرب اقتران بين الزهرة وعطارد في سماء المملكة
«فلكية جدة»: رصد أقرب اقتران بين الزهرة وعطارد في سماء المملكة
منذ ساعة 1858
التخصصات الصحية تفعل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية
التخصصات الصحية تفعل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية
منذ ساعة 1963
بالفيديو.. خطوات تجديد جواز السفر لمن أقل من 15 عامًا إلكترونيًا
بالفيديو.. خطوات تجديد جواز السفر لمن أقل من 15 عامًا إلكترونيًا
منذ ساعة 1932
صندوق التنمية الزراعية يطلق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية
صندوق التنمية الزراعية يطلق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية
منذ ساعة 2095