شاهد.. حريق يدفع لاعب مصاب بكورونا للقفز من النافذة

وكالات (صدى):
كشف نادي رينتيستاس عن هروب أحد لاعبيه من أوروغواي من حريق بالفندق عن طريق نافذة غرفة العزل الواقعة في الطابق الحادي عشر قبل إنقاذه من عمال مكافحة الحريق في بوينس أيرس.
ويذكر أن نتيجة فحص فرانسيسكو دوارتي لاعب الوسط جاءت إيجابية بكورونا إلى جانب زميليه أندريس روداليس وداميا مالريتشوف عند وصولهم إلى الأرجنتين لخوض مباراة أمام ريسنغ كلوب في كأس ليبرتادوريس.
وقال اللاعب إنه لم يلحظ في البداية الدخان في غرفته لأنه فقد تقريبا حاسة الشم بسبب فيروس كورونا، قبل أن يحاول الهروب عندما شاهد اللهب يتصاعد.
وذكر رينتيستاس، الذي خسر 3-صفر أمام ريسنغ في وقت لاحق يوم الثلاثاء، على تويتر أن دوارتي في ”حالة ممتازة“ بعد هذه الواقعة.