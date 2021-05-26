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شاهد.. حريق يدفع لاعب مصاب بكورونا للقفز من النافذة

منذ ساعة
2165
شاهد.. حريق يدفع لاعب مصاب بكورونا للقفز من النافذة

وكالات (صدى):
كشف نادي رينتيستاس عن هروب أحد لاعبيه من أوروغواي من حريق بالفندق عن طريق نافذة غرفة العزل الواقعة في الطابق الحادي عشر قبل إنقاذه من عمال مكافحة الحريق في بوينس أيرس.

ويذكر أن نتيجة فحص فرانسيسكو دوارتي لاعب الوسط جاءت إيجابية بكورونا إلى جانب زميليه أندريس روداليس وداميا مالريتشوف عند وصولهم إلى الأرجنتين لخوض مباراة أمام ريسنغ كلوب في كأس ليبرتادوريس.

وقال اللاعب إنه لم يلحظ في البداية الدخان في غرفته لأنه فقد تقريبا حاسة الشم بسبب فيروس كورونا، قبل أن يحاول الهروب عندما شاهد اللهب يتصاعد.

وذكر رينتيستاس، الذي خسر 3-صفر أمام ريسنغ في وقت لاحق يوم الثلاثاء، على تويتر أن دوارتي في ”حالة ممتازة“ بعد هذه الواقعة.

أوروغواي
نادي رينتيستاس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128148
منذ دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاااز .. كثروهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون فاسقون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
الملل
قال النبي عليه الصلاة والسلام (اشد عذاب يوم القيامه المصورون)
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخواننا في إدارة صدى ، الفيديوهات خربانه ، ليس هذا الوحيد ، بل اغلب الفديوهات ما تشتغل .. وددت تنبيهكم ان كنتم عنها...

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