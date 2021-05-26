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منظمة السياحة العالمية تختار الرياض لتأسيس مقرها في الشرق الأوسط
منذ ساعة
1868
الرياض (صدى):
أعلنت منظمة السياحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن اختيار مدينة الرياض لتأسيس مقرها في الشرق الأوسط.
وتعهدت المملكة بتقديم مئة مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم السياحة بالتعاون مع البنك الدولي.
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