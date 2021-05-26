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بالفيديو.. الأمن العام يكشف تفاصيل القبض على مرتكبي عدد من الجرائم

منذ ساعة
1753
بالفيديو.. الأمن العام يكشف تفاصيل القبض على مرتكبي عدد من الجرائم

الرياض (صدى):
استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي.

وتضمن الفيديو : القبض على مواطن في حائل؛ قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية، والتعليق عليها بألفاظ مسيئة، وتوثيق ذلك، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

والقبض على 5 مقيمين من الجنسية السورية بالرياض، يعتدون بالضرب على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية.

بالإضافة إلى القبض على مواطنين بالرياض؛ يتباهى أحدهما بتعاطي المخدرات وإطلاق النار داخل حي سكني، وتوثيق ذلك، ونشره عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما امتهن الآخر حيازة المخدرات وترويجها.

كذلك القبض على مواطن في جازان؛ يُطلق أعيرة نارية في الهواء معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وفي جازان تم القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية ارتكبا جريمة سرقة لعدد من الأغنام.

في حين تم القبض على مواطن؛ في الرياض قام بسرقة مبلغ مالي من مقيم من الجنسية الهندية بعد تعبئة مركبته بالوقود في إحدى المحطات، والهروب من الموقع، ودهسه.

الرياض
جرائم
الأمن العام

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أحدث التعليقات

النشمي
طيب
اللهو البرى
كل واحد يأكل عصيدته ويقوم بمصيبته.. وكلن يؤخذ بجريرته واثمه..
اللهو البرى
كل واحد يأكل عصيدته ويقوم بمصيبته.. وكلن يؤخذ بجريرته واثمه..
أبوخالد-أبها.
لو كان الأمر بيدي .. لعاقبت صاحب السيارة قبل اللص .. وفرضت عليه تحمل جميع النفقات التي تترتب على البحث عن سيارته .. وإشغال...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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