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عائلة «خاطفة الدمام» تعلن تبرأها منها ومقاضاتها للمسيئين

منذ ساعة
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عائلة «خاطفة الدمام» تعلن تبرأها منها ومقاضاتها للمسيئين

الدمام (صدى):
أعلنت عائلة «خاطفة الدمام» التي أصدرت «المحكمة العليا» مساء أمس، تأييدا لحكم «القتل تعزيرا» بحقها بعد إدانتها، أنها تتبرأ مما أقدمت عليه الجانية، مؤكدة على الضرر النفسي والمعنوي الذي وقع عليها وعلى أفرادها خلال الفترة الماضية.

واستشهدت العائلة بالآية الكريمة «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، وأنهم التزموا الصمت طوال تلك الفترة عن أي تصريح احتراما للقانون، فيما ذكرت سابقًا أنه لم يكن لديهم علم بالقضية على الإطلاق، إلا بعد ما تم تداولها في وسائل الإعلام، وهناك قطيعة بين المدانة وأسرتها.

وتقدمت عائلة الخاطفة مؤخرا بدعوى قضائية ضد بعض المسيئين ومن قام بالتنمر والتشهير وتوجيه اتهامات دون وجه حق، ولا تزال القضايا تحت النظر حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل لهم الحصول على حقهم الشرعي من أي مسيء بحسب الوطن .

وكانت المحكمة العليا، أمس الاثنين؛ قد أيدت حكم القتل تعزيرًا والصادر بحق خاطفة الدمام، بعد إدانتها بالخطف والتبني، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

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المحكمة العليا
خاطفة الدمام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128136
منذ 55 دقيقة
الله يعين الجميع على مصايبه ..
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 308
منذ 5 دقائق
كل واحد يأكل عصيدته ويقوم بمصيبته.. وكلن يؤخذ بجريرته واثمه..
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 308
منذ 5 دقائق
كل واحد يأكل عصيدته ويقوم بمصيبته.. وكلن يؤخذ بجريرته واثمه..
النشمي
النشمي عدد التعليقات : 507
منذ 3 دقائق
طيب

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أحدث التعليقات

النشمي
طيب
اللهو البرى
كل واحد يأكل عصيدته ويقوم بمصيبته.. وكلن يؤخذ بجريرته واثمه..
اللهو البرى
كل واحد يأكل عصيدته ويقوم بمصيبته.. وكلن يؤخذ بجريرته واثمه..
أبوخالد-أبها.
لو كان الأمر بيدي .. لعاقبت صاحب السيارة قبل اللص .. وفرضت عليه تحمل جميع النفقات التي تترتب على البحث عن سيارته .. وإشغال...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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