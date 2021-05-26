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صورة نادرة لحفل افتتاح الحديقة الكورية بكورنيش جدة
منذ ساعة
1346
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أحدث التعليقات
النشمي
طيب
اللهو البرى
كل واحد يأكل عصيدته ويقوم بمصيبته.. وكلن يؤخذ بجريرته واثمه..
اللهو البرى
كل واحد يأكل عصيدته ويقوم بمصيبته.. وكلن يؤخذ بجريرته واثمه..
أبوخالد-أبها.
لو كان الأمر بيدي .. لعاقبت صاحب السيارة قبل اللص .. وفرضت عليه تحمل جميع النفقات التي تترتب على البحث عن سيارته .. وإشغال...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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