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شركة «STC» توفر وظائف شاغرة

منذ 33 دقيقة
1638
شركة «STC» توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية "STC" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل تعلم وتطوير الموارد البشرية (للخريجين)، مدير البرامج الأكاديمية، خبير أول هندسة الحلول، أخصائي تطوير الأعمال، خبير تطوير الأعمال.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى بوابة التوظيف بشركة الاتصالات السعودية.

 

 

وظائف
الاتصالات السعودية
الرياض

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128133
منذ دقيقتين
طيب ..

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أحدث التعليقات

kkkk
الله يجزاكم خير ونعم الرجال
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شيخين١
وانت اضحوكة عالم القرود
Manosur AlBishi
هذا حال الوحدة من ايام دوري الدرجة الاولى
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل

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