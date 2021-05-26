شركة «STC» توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية "STC" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل تعلم وتطوير الموارد البشرية (للخريجين)، مدير البرامج الأكاديمية، خبير أول هندسة الحلول، أخصائي تطوير الأعمال، خبير تطوير الأعمال.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى بوابة التوظيف بشركة الاتصالات السعودية.