آل مغني للمطالبين بحل إدارة النصر: النادي يمر بمرحلة صعبة

نواف السالم (صدى):
صرح سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر السابق، بأن النادي في الوقت الحالي يمر بمرحلة صعبة، مطالبا الجماهير بالصبر على الإدارة الحالية.
وقال آل المغني: "رسالة لكل نصراوي: في عهد الإدارة المنحلة أغلب الإعلاميين يدافعون عن الإدارة رغم الأخطاء الواضحة والفاضحة، لكن كان همهم مصلحتهم، لأن هناك من اشترى ألسنتهم لأجل مصلحته".
وتابع: " الجميع يدور مصلحته فقط، ونفس الأشخاص يهاجمون الإداره الجديدة بشحن الجماهير بالمطالبة بمدرب، ولم يتطرق أحد لعمل الإدارة السابقه وتخبطاتها، وترك مشاكل كثيرة على النادي".
وأضاف: "النادي يمر بمرحلة صعبة، يحتاج دعم من الجميع، مشاكل سابقة ولازم حلها في أسرع وقت: جلب لعيبة - سداد ديون- تجديد عقود"، مؤكدًا أن الإدارة الجديدة تحتاج مزيد من الوقت.
واستكمل آل مغني قوله: " الإدارة الجديدة استلمت النادي وهو شبه منهار، لا تتأثرون ببعض تغريدات الإعلاميين بعضهم يدورون مصلحتهم ويستخدمون الجمهور".
يذكر أن النصر والوحدة تعادلا بنتيجة 1-1 في مباراة مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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