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آل مغني للمطالبين بحل إدارة النصر: النادي يمر بمرحلة صعبة

منذ 24 دقيقة
1587
آل مغني للمطالبين بحل إدارة النصر: النادي يمر بمرحلة صعبة

نواف السالم (صدى):
صرح سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر السابق، بأن النادي في الوقت الحالي يمر بمرحلة صعبة، مطالبا الجماهير بالصبر على الإدارة الحالية.

وقال آل المغني: "رسالة لكل نصراوي: في عهد الإدارة المنحلة أغلب الإعلاميين يدافعون عن الإدارة رغم الأخطاء الواضحة والفاضحة، لكن كان همهم مصلحتهم، لأن هناك من اشترى ألسنتهم لأجل مصلحته".

وتابع: " الجميع يدور مصلحته فقط، ونفس الأشخاص يهاجمون الإداره الجديدة بشحن الجماهير بالمطالبة بمدرب، ولم يتطرق أحد لعمل الإدارة السابقه وتخبطاتها، وترك مشاكل كثيرة على النادي".

وأضاف: "النادي يمر بمرحلة صعبة، يحتاج دعم من الجميع، مشاكل سابقة ولازم حلها في أسرع وقت: جلب لعيبة - سداد ديون- تجديد عقود"، مؤكدًا أن الإدارة الجديدة تحتاج مزيد من الوقت.

واستكمل آل مغني قوله: " الإدارة الجديدة استلمت النادي وهو شبه منهار، لا تتأثرون ببعض تغريدات الإعلاميين بعضهم يدورون مصلحتهم ويستخدمون الجمهور".

يذكر أن النصر والوحدة تعادلا بنتيجة 1-1 في مباراة مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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نادي النصر
النصر
آل مغني

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
ابو عمار
حسبي الله عليهم
جاسم
المواطن هو المسكين العماله ادخلت الكثير من المواطنين في اشكالات لا حصر لها ومنها التستر والعمل لدى الغير ولصالحها وفي اكثر من قطاع ولا...
خالد الربياوي
اهم حاجة ماتكون الزيادة على المواطن لانه رايح يدفع التامين بطريقة اخرى لان مكاتب الاستقدام رايح تزود في قيمة العقد حتى تعوض المبلغ اللي...

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