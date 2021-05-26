الخرطوم (صدى):
أثار العثور على 198 جثة مكدسة في مشرحة تتبع لأحد المستشفيات وسط الخرطوم، العديد من الشكوك حول تلك الجثث المجهولة.تفاصيل العثور على 198 جثة مجهولة بمستشفى في السودان
أثار العثور على 198 جثة مكدسة في مشرحة تتبع لأحد المستشفيات وسط الخرطوم، العديد من الشكوك حول تلك الجثث المجهولة.
ويعتقد الكثيرون أن جزءا كبيرا من تلك الجثث يعود لمفقودي ثورة ديسمبر الشعبية، التي أطاحت بعمر البشير في 2019، والتي قتل فيها المئات وفقد فيها عدد كبير لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.
من جانبه أوضح رئيس لجنة المفقودين التابعة للنيابة العامة السودانية أحمد العباس، أن نتائج الحمض النووي لإحدى الجثث تطابقت مع العينة التي أخذت من والدة "ود عكر" وهو شاب اختفى في الثالث من أبريل 2021 بعد حضوره فعالية ضمن الفعاليات المستمرة التي كان يشارك فيها بشكل منتظم تخليدا لذكرى قتلى ومفقودي جريمة فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش.
ووصل جثمان "ود عكر" إلى المشرحة بواسطة أحد رجال الشرطة، وأدرج كجثمان مجهول الهوية من بين 198 جثة مكدسة في المشرحة ذاتها.
ويعتقد الكثيرون أن جزءا كبيرا من تلك الجثث يعود لمفقودي ثورة ديسمبر الشعبية، التي أطاحت بعمر البشير في 2019، والتي قتل فيها المئات وفقد فيها عدد كبير لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.
من جانبه أوضح رئيس لجنة المفقودين التابعة للنيابة العامة السودانية أحمد العباس، أن نتائج الحمض النووي لإحدى الجثث تطابقت مع العينة التي أخذت من والدة "ود عكر" وهو شاب اختفى في الثالث من أبريل 2021 بعد حضوره فعالية ضمن الفعاليات المستمرة التي كان يشارك فيها بشكل منتظم تخليدا لذكرى قتلى ومفقودي جريمة فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش.
ووصل جثمان "ود عكر" إلى المشرحة بواسطة أحد رجال الشرطة، وأدرج كجثمان مجهول الهوية من بين 198 جثة مكدسة في المشرحة ذاتها.