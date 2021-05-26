النصر يقدم احتجاجا رسميا ضد الوحدة و"الصرامي" يعلق

طلال الغامدي (صدى):
تقدمت إدارة نادي النصر، باحتجاج رسمي ضد نادي الوحدة، وذلك بعد تعادل الفريقين 1-1 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء ذلك بسبب مخالفة الوحدة للوائح بتواجد مدربه اليوناني جورجوس دونيس، في أرضية الملعب، رغم طرده في نهاية المباراة الماضية.
ومن جانبه علق سعود الصرامي قائلا: "تمنيت من النصر عدم رفع احتجاج على الوحدة فالنتيجة لن تتغير".
وتابع: "الوحداويون أشقاء، والوحدة فريق عظيم ويستحق منا كل دعم، وموضوع إشراك مدرب موقوف موضوع يخص لجنة الانضباط وهي ستأخذ فيه قرار من نفسها دون شكوى".
وأضاف: "اعتقد ان نتيجة المباراة ستبقى على ماهو عليه 1-1 وستكون هناك عقوبة ادارية على المدرب ومدير الكرة هي غرامة 60 ألف والإيقاف شهرين لكن نتيجة المباراة ستثبت على ما هي عليه".