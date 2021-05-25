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الكشف عن منافع صاحب العمل بعد قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية

منذ 7 ساعات
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الكشف عن منافع صاحب العمل بعد قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية

الرياض (صدى):
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، عن المنافع العائدة لصاحب العمل والعامل، بعد موافقة مجلس الوزراء، على التأمين على عقد العمالة المنزلية.

وأوضح الراجحي أنه بموجب القرار سيتم تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة، أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل. كما يسهم القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

وقال معاليه إن القرار سيحقق العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، تحسين العلاقة التعاقدية، تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية مما سيسهم في خفض الأسعار و ضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.

وأشار الراجحي إلى أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء تتضمن ما يلي :

-التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

- إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

- تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.

أحمد بن سليمان الراجحي
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11258
منذ 4 ساعات
الله يعين معاليكم الله يوفق معاليكم .. ورحم الله معالي الدكتور صديقي غازي القصيبي وزير الوزارات وسفير السفارات. اتصلت به ذات مرة سفيرا واتصلت به ذات مرة وزيرا واتصلت ذات مرة صديقا وفي كل مرة غازي هو غازي . أفق واسع وعقل ناضج وبحر عميق ومؤثر فعال وخاصة عندما كان في وزارة الصحة. كان يدخل الوزارة قبل الموظفين فهل مثله الآن وزيرا
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 380
منذ 4 ساعات
ما يصدر من قرارات كله يصب في صالح العمله ويتحمله المواطن المفروض معرفة او نتبع كيفية ارسال العماله الهاربه للاموال وكذلك ايقاف سفر اي عامل ارنكب الهروب ما حصل معي لا ينسى استقمت عاملين لمزرعتي وهربا في اليوم الرابع بعد القدوم وابلغت وبعد ٩ سنين افاجئ بايقاف خدماتي من قبل الجوازات وارغموني للذهاب للطائف حيث قبض عليهما بدل من حل الاشكال الكترونيا في الشرقيه حسبنا الله ونعم الوكيل وبعدها لم اسمع كلمة اسفين
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 380
منذ 4 ساعات
الحمد لله اغلقنا هذا الباب بعد ان ذقنا المر من العماله التي تاتي فقط من اجل الهروب والعمل لدى الغير لا خدم ولا سائقين ولا عماله زراعيه تعاون الاسره فيما بينها وترك الكسل يغلق هذا الباب نهائيا اما ان الاوان لنكون احرار في تنقلاتنا بدون عائق الخدم او السائقين ومشاكلهم الا لمن لديه مريض او كبير في السن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11258
منذ 4 ساعات
في فترة كرونا سائق مبلغ عنه هروب كان يتحرك بلا ضابط يوصل لنا الطلبات داخل سكن الجامعة من جهة عمله وبعد أن انتهى الحظر سألته وقال لي دفعت ١٥٠٠٠ لشراء الفيزا وكنت أدفع ٣٠٠ كل شهر للكفيل في نجران عن طريق وسيط يقوم بالتواصل مع الكفيل ثم بلغ عنه هروب ولم يخبره وهو رغم هذه السنوات إلى أو ال٨ يعمل خارج مدينة الكفيل وفي عدة أعمال وحتى اليوم وهم لا يعلمون أن هذا غير نظامي لكن الاتجار في البشر موجود وقاسي ومؤلم ومؤسف جدا جدا جدا أن يستمر حتى اليوم فلا استقرار ولا راحة ولا إنتاج سوى المزيد من البؤس للعامل المغلوب على أمره والذي يصرف على ١٥ نفس في بلده ولا يعرف ملمس شعر رأس أولاده
خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1287
منذ ساعتين
اهم حاجة ماتكون الزيادة على المواطن لانه رايح يدفع التامين بطريقة اخرى لان مكاتب الاستقدام رايح تزود في قيمة العقد حتى تعوض المبلغ اللي رايح تدفعه للتأمين وان شاء الله مايكون تحليلي صحيح وتكون لجنة تراقب قيمة العقود السابقة والحالية بعد القرار يكفي على الكفيل تحمل مبلغ حجر العامل بفندق مدة الحجر
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 380
منذ ساعتين
المواطن هو المسكين العماله ادخلت الكثير من المواطنين في اشكالات لا حصر لها ومنها التستر والعمل لدى الغير ولصالحها وفي اكثر من قطاع ولا ننسى استغلال المواطنات كذلك في التستر حيل شيطانيه لا تخطرعلى ابليس نفسه
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 26
منذ دقيقة
المنافع تئي إتباع بكثير من الشئون ألتي كانت تعرقل الكثير هذه المنافع الآن المواطن صاحب الحق بضمان حقة.. آلله على قبل خمس سنوات مكاتب تضحك والمواطن دار ودار أين الحق تغير كثير والمواطن يسير المنافع والضمان ضمان الحقوق أتت .. خسرنا كثير عمالة تأتي وتعود ومكاتب تستفيد تغير كثير بقرارات للمواطن وللمواطن أمر المواطن أولوية بعد خمس سنوات ونا والكثير كأن يقول ابغاء ضمان الحقوق وهذه الحقوق ألتي كنت ارجوا بكل شئ أتى بعد بداية الخمس عز المواطن أساس حتى المقيم 😐

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أحدث التعليقات

النشمي
طيب
اللهو البرى
كل واحد يأكل عصيدته ويقوم بمصيبته.. وكلن يؤخذ بجريرته واثمه..
اللهو البرى
كل واحد يأكل عصيدته ويقوم بمصيبته.. وكلن يؤخذ بجريرته واثمه..
أبوخالد-أبها.
لو كان الأمر بيدي .. لعاقبت صاحب السيارة قبل اللص .. وفرضت عليه تحمل جميع النفقات التي تترتب على البحث عن سيارته .. وإشغال...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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