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بانيغا: الهلال استثنائي ومن الصعب السيطرة عليه داخل الملعب

منذ 9 ساعات
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بانيغا: الهلال استثنائي ومن الصعب السيطرة عليه داخل الملعب

ماجد محمد (صدى):
صرح إيفر بانيغا قائد الشباب، بأن مباراة الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كانت صعبة.

وقال بانيغا خلال برنامج "في المرمى" : "كان لدينا توقعات كثيرة ورفعنا سقف طموحنا بالفوز في مباراة الهلال، لكن اعتقد أن الهلال فريق استثنائي وليس من السهل السيطرة عليه داخل الملعب والمباراة كانت صعبة".

وعن طرده في قمة الرياض أمام الهلال، قال بانيغا: "لا أعتقد أنه طرداً مستحقا وانا احترم كل شخص لديه قرار واحترم قرار الحكم".

وأضاف: " في مباراة الهلال لم أفعل أي شيء تجاه الحكم حتى أستحق الطرد، وللأسف لسوء الحظ تغيرت مجريات المباراة وكانت فرصة استثنائية لن تتكرر للحصول على لقب الدوري هذا الموسم".

وكان بانيغا قد طرد قبل نهاية الشوط الأول، بعد حصوله على إنذارين، الأول بداعي الاحتكاك، والثاني بعد أن رمى الكرة بوجه حكم المباراة، الذي أعطى له الإنذار الثاني والكارت الأحمر.

الشباب
الهلال

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2441
منذ 8 ساعات
انت أردت الهروب من المباراة ولا داعي الأعذار الغير منطقية وانطردت بعد أن أصبحت النتيجة ثلاثة أهداف للزعيم مقابل صفر فماذا غير الطرد اغلب اللاعبين المتعالين يسقطون أمام الزعيم اما ان يبقى في الملعب ويصغر أمام نجوم الهلال او يهرب كما فعلت ولست اول من يفعل فقد سبق وهرب لاعبين كثر وحتى رؤساء أندية والكل يعرف ذلك فالكل في حضرة الزعيم اقزام
جار القمر
جار القمر عدد التعليقات : 59
منذ دقيقة
اعرف لك نادي هرب لاعبين ورئيس وجمهور من مباراة التتويج خوفاً من الهلال فلا تحزن

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النشمي
طيب
اللهو البرى
كل واحد يأكل عصيدته ويقوم بمصيبته.. وكلن يؤخذ بجريرته واثمه..
اللهو البرى
كل واحد يأكل عصيدته ويقوم بمصيبته.. وكلن يؤخذ بجريرته واثمه..
أبوخالد-أبها.
لو كان الأمر بيدي .. لعاقبت صاحب السيارة قبل اللص .. وفرضت عليه تحمل جميع النفقات التي تترتب على البحث عن سيارته .. وإشغال...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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