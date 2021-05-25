بانيغا: الهلال استثنائي ومن الصعب السيطرة عليه داخل الملعب

ماجد محمد (صدى):
صرح إيفر بانيغا قائد الشباب، بأن مباراة الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كانت صعبة.
وقال بانيغا خلال برنامج "في المرمى" : "كان لدينا توقعات كثيرة ورفعنا سقف طموحنا بالفوز في مباراة الهلال، لكن اعتقد أن الهلال فريق استثنائي وليس من السهل السيطرة عليه داخل الملعب والمباراة كانت صعبة".
وعن طرده في قمة الرياض أمام الهلال، قال بانيغا: "لا أعتقد أنه طرداً مستحقا وانا احترم كل شخص لديه قرار واحترم قرار الحكم".
وأضاف: " في مباراة الهلال لم أفعل أي شيء تجاه الحكم حتى أستحق الطرد، وللأسف لسوء الحظ تغيرت مجريات المباراة وكانت فرصة استثنائية لن تتكرر للحصول على لقب الدوري هذا الموسم".
وكان بانيغا قد طرد قبل نهاية الشوط الأول، بعد حصوله على إنذارين، الأول بداعي الاحتكاك، والثاني بعد أن رمى الكرة بوجه حكم المباراة، الذي أعطى له الإنذار الثاني والكارت الأحمر.