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الكشف عن منافع صاحب العمل بعد قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية

منذ 13 دقيقة
1335
الكشف عن منافع صاحب العمل بعد قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية

الرياض (صدى):
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، عن المنافع العائدة لصاحب العمل والعامل، بعد موافقة مجلس الوزراء، على التأمين على عقد العمالة المنزلية.

وأوضح الراجحي أنه بموجب القرار سيتم تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة، أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل. كما يسهم القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

وقال معاليه إن القرار سيحقق العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، تحسين العلاقة التعاقدية، تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية مما سيسهم في خفض الأسعار و ضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.

وأشار الراجحي إلى أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء تتضمن ما يلي :

-التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

- إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

- تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.

أحمد بن سليمان الراجحي
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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