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"أمن الدولة" تحذر من تنفيذ أي عمليات مالية مع كيانات مجهولة
منذ ساعة
1623
الرياض (صدى):
حذرت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، من تنفيذ أي عمليات مالية أو صفقات تجارية مع كيانات أو جهات مجهولة.
وأكدت أنها تعمل على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده.
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