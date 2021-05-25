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"أمن الدولة" تحذر من تنفيذ أي عمليات مالية مع كيانات مجهولة

منذ ساعة
1623
"أمن الدولة" تحذر من تنفيذ أي عمليات مالية مع كيانات مجهولة

الرياض (صدى):
حذرت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، من تنفيذ أي عمليات مالية أو صفقات تجارية مع كيانات أو جهات مجهولة.

وأكدت أنها تعمل على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده.

أمن الدولة
الإدارة العامة للتحريات المالية

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