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أنمار الحائلي بعد التأهل لآسيا: تحققت أول أهداف الموسم

منذ 32 دقيقة
1565
أنمار الحائلي بعد التأهل لآسيا: تحققت أول أهداف الموسم

طلال الغامدي (صدى):
علق رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، على تمكن الفريق من حجز مقعده في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعد تغلبه على فريق العين بهدف نظيف.

وقال الحائلي: "بعد توفيق الله عز وجل، تحققت أول أهداف الموسم بالمنافسة على الثلاث مراكز الأولى، وتحقيق مركز آسيوي".

وتابع: "هذا يعود بعد فضل الله لجهد أخواني اللاعبين، والجهاز الفني، والإداري، رغم الظروف والصعوبات التي عصفت بنا ومن غير دعم خارجي كما هو الطبيعي في الأندية التي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة".

يذكر أن نادي الاتحاد ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل وذلك بعد تغلبه على فريق العين 1 - صفر، أمس الثلاثاء في الجولة التاسعة والعشرين الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد
نادي الاتحاد
أنمار الحائلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
يادكتور صباح الخير أنصحك بالسناب قد تجد من يستفيد من علمك وتستفيد أنت أيضاً تحياتي لك
الملل
الحمار حمار الي ما يدخلونه القبر وهو عقله عقل حمار
المهم
جلست طمع لين مسكوك
المهم
تعويضات مبالغ فيها غرف بالشيول .
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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